اقترب الرحيل؟ تقرير: رونالدو نقل سياراته من تورينو

الإثنين، 17 مايو 2021 - 13:01

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس ضد بورتو

زعم موقع FootballItalia أن كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس نقل سياراته من مدينة تورينو الإيطالية مقر إقامته.

ونشر الموقع فيديو بثه الصحفي الإيطالي جياكومو سكوتييرو يقول فيه إن شركة رودو كارجو البرتغالية نقلت سيارات رونالدو.

نقل سيارات النجم البرتغالي البالغ عمره 36 عاما إلى إيطاليا في 2018 كان دلالة على رحيله من ريال مدريد، وهو ما حدث بانتقاله ليوفنتوس آنذاك مقابل 100 مليون يورو.

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وقالت تقارير إن رونالدو، النجم السابق لمانشستر يونايتد، قد يرحل عن يوفنتوس بنهاية الموسم الجاري.

وصرحت والدته ماريا دولوريس بأنها ستحاول إقناعه بالعودة إلى فريق سبورتينج لشبونة البرتغالي.

بينما نفى جورجي مينديش وكيل أعماله عودة المهاجم إلى سبورتينج لشبونة.

ويقضي رونالدو موسمه الثالث مع يوفنتوس الذي خسر الدوري الإيطالي لصالح إنتر ميلان بعد 9 مواسم هيمن فيها على البطولة.

ويقاتل يوفنتوس للتأهل لدوري أبطال أوروبا وينافس نابولي وميلان على آخر مقعدين مؤهلين للبطولة عن طريق الدوري.

ويلعب يوفنتوس ضد أتالانتا يوم الأربعاء في نهائي كأس إيطاليا ثم يحل ضيفا على بولونيا يوم الأحد في الجولة الأخيرة من الدوري.

ويتصدر رونالدو قائمة هدافي الدوري برصيد 29 هدفا.

كريستيانو رونالدو يوفنتوس
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