طولان مستنكرا إيقافه: أعرف جيدا لماذا يعاقبونني

استنكر حلمي طولان مدرب إنبي إيقافه مباراتين من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب "سلوك غير رياضي" أثناء مباراة الفريق التي خسرها بنتيجة 2-1 ضد الزمالك يوم الجمعة في الدوري المصري الممتاز.

وقال طولان عبر قناة الحدث اليوم:"جمهور الزمالك هو الأعظم في العالم، لكن هؤلاء (من حضروا المباراة) لا يمثلون النادي. يحضرون لسب الناس، أتعجب كيف يسمح مجلس إدارة الزمالك بهذا التجاوز؟".

وواصل لاعب ومدرب الزمالك السابق "تخيل تعرضي للسب ويعاقبني اتحاد الكرة! لماذا؟ أعرف جيدا لماذا يعاقبونني، وأقول لهم موعدنا قريب، الكرسي لا يدوم لأحد".

وأضاف "ذهبت صوب المدرج وقلت لهم أعرفكم واحدا واحدا، ويشهد على ذلك المراقب والحكم الرابع. أطلب مواجهتي بهما. إنبي تظلم ضد إيقافي وقد يُصعد الأمر".

وأعلن إنبي تظلمه ضد العقوبة قائلا إن طولان تعرض "للتنمر والسب" من حاضرين في الملعب.

ويحتل إنبي المركز العاشر في ترتيب الدوري ورصيده 28 نقطة.

ويلعب الفريق ضد وادي دجلة يوم الجمعة ثم يحل ضيفا على سيراميكا كليوباترا في 26 مايو الجاري.