ضياء السيد: لا أمانع ضم بواليا في حال عودة أحمد ياسر ريان لـ الأهلي

الإثنين، 17 مايو 2021 - 12:30

كتب : FilGoal

والتر بواليا - الأهلي

لا يمانع ضياء السيد المدير الفني لـ سيراميكا كليوباترا، ضم والتر بواليا مهاجم الأهلي لفريقه، حال عودة أحمد ياسر ريان هداف الفريق إلى الأهلي في الموسم المقبل.

وقال السيد في تصريحات لقناة الشمس: "عودة أحمد ياسر ريان للأهلي وضم بواليا لـ كليوباترا؟ لا مشكلة".

وشرح "أزمة بواليا في وجوده في النادي الأهلي، اللعب في الأهلي فيه صعوبة كبيرة".

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وانضم بواليا للأهلي في يناير الماضي بعد عام من التألق في الجونة، إلا أنه لم يسجل سوى هدفين مع الأحمر.

أما أحمد ياسر ريان، فيلعب معارا من الأهلي لدى فريق ضياء السيد، وسجل مع الفريق 11 هدفا ويتصدر قائمة هدافي الدوري مناصفة مع أشرف بنشرقي جناح الزمالك.

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