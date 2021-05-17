ريال مدريد المتضرر؟ فياريال "يربح المعركة" بتقديم مباريات الجولة الأخيرة للدوري الإسباني

الإثنين، 17 مايو 2021 - 10:26

كتب : FilGoal

فياريال

أعلنت رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" عن تعديل جذري في مواعيد مباريات الجولة 38 –الأخيرة- للمسابقة المحلية.

ونشرت الرابطة مواعيد جديدة للجولة الأخيرة صباح اليوم الإثنين، تم فيها تقديم أغلب المباريات من الأحد للسبت المقبل.

يأتي ذلك بعد طلب فياريال تقديم مباراته أمام ريال مدريد، حتى يحصل على يوم إضافي في التحضير لمباراته أمام مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي يوم الأربعاء 26 مايو.

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وكان من المفترض أن تُلعَب كل المباريات في نفس التوقيت بالسادسة والنصف مساء الأحد، لكن تم تقديم 7 مباريات دُفعة واحدة لتقام في السادسة مساء السبت.

وتشمل تلك المباريات كل الفرق المتنافسة على لقب الدوري الإسباني والهبوط والمراكز الأوروبية.

ويستقبل ريال مدريد نظيره فياريال في ملعب ألفريدو دي ستيفانو، تزامنًا مع حلول أتليتكو مدريد ضيفًا على بلد الوليد في خوسيه زوريّا.

ورغم خسارة برشلونة اللقب رسميًا وهبوط إيبار بالفعل، إلا أن مباراتهما تقام مساء السبت أيضا في نفس التوقيت.

وعنونت صحيفة "أس" الإسبانية على الخبر بأن "فياريال ربح المعركة" ونال ما يريده من رابطة الليجا.

جاء ذلك بعد مطالبات علنية من أوناي إيمري المدير الفني لـ فياريال الأسبوع الماضي بالسماح لفريقه بالحصول على يوم إضافي قبل المباراة الأهم في تاريخه أمام الشياطين الحمر.

وغرّد داني باريخو لاعب فياريال عقب الانتصار العريض على إشبيلية مساء أمس الأحد برباعية:

"فخور بعمل ولعب الفريق وسعيد بالانتصار أمام جماهيرنا، يتبقى أمامنا نهائيان. بالمناسبة، آمل أن تعمل الكرة الإسبانية في نفس الصف، فـ فياريال هو الفريق الوحيد القادر على الظفر بلقب أوروبا، وقد كان واضحا أنهم لن يساعدونا".

ومن المتوقع أن ينال القرار استياء بين أوساط ريال مدريد، إذ سيكون فياريال قادرا على الدفع بتشكيل أقوى في مواجهته الأخيرة والمصيرية.

ويحتاج ريال مدريد إلى الفوز ولا شيء غيره، مع تعثر أتليتكو مدريد بالهزيمة أو التعادل أمام بلد الوليد؛ حتى يحصد لقب الدوري الإسباني الشاق للغاية.

ويخوض فياريال أول نهائي أوروبي في تاريخه، بعد أن أطاح بـ أرسنال في مرحلة نصف النهائي.

فياريال في إسبانيا الدوري الإسباني
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