كومان: مستحيل أن يلعب برشلونة دون ميسي.. ولم نقدم ما يكفي للفوز باللقب

اعترف رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة أن رحيل ليونيل ميسي لو حدث سيكون ضربة موجعة للفريق.

برشلونة خسر رسميا لقب الدوري الإسباني بسقوطه في ملعبه أمام سيلتا فيجو بالجولة 37 للمسابقة.

وقال كومان بعد اللقاء: "لعبنا جيدا في الشوط الأول وخلقنا الفرص، لكنهم أدركوا التعادل من فرصة وحيدة".

وأضاف: "هذا يؤثر ذهنيا على اللاعبين. وفي الشوط الثاني لم نظهر بشكل جيد، لكننا لم نستقبل هدفا ثانيا إلا بعد النقص العددي".

وسُئل كومان عما إذا كان يملك أملًا في الاستمرار مع برشلونة، فأجاب في غضب: "لن أجيب، قلت بالأمس ما أفكر فيه ولن أكرره مرة أخرى".

وتحول للحديث عن ليو ميسي: "نأمل ألا تكون الأخيرة في كامب نو، لأنه لا يزال الأفضل في العالم وقد أثبت اليوم أن اللعب دونه مستحيل".

وتابع: "ميسي سجل 30 هدفا في الدوري الإسباني وحصدنا بفضله الكثير من النقاط".

وأضاف: "لكن هذا السؤال يجب أن يُوجَه إليه، أما من جانبي ومن جانب النادي فنأمل أن يواصل معنا".

وواصل: "لو لم يستمر ليو فسيكون لدينا شكوك كبيرة بشأن تسجيل الأهداف".

وأتم: "المشكلة لم تكن في مباراة اليوم، فرصتنا سنحت لنا يوم مباراة غرناطة واليوم خسرنا أيضا بطريقة مشابهة، لكن علينا تقبل ذلك، لأن البطل سيفوز عن استحقاق في النهاية، ونحن لم نقدم ما يكفي".

وانتصر سيلتا فيجو على برشلونة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت بملعب كامب نو، في الجولة 37 للدوري الإسباني.

تقدم ليونيل ميسي لبرشلونة في الدقيقة 28، وتعادل سانتي مينا للضيوف في الدقيقة 38.

وعاد مينا وسجل الهدف الثاني لسيلتا فيجو في الدقيقة 89.

وشهد اللقاء طرد كليمنت لونجليه مدافع برشلونة في الدقيقة 83.

بهذه النتيجة توقف رصيد برشلونة عند النقطة 76، ليتسع الفارق بينه وبين أتليتكو مدريد متصدر البطولة إلى 7 نقاط قبل جولة من النهاية، بعدما انتصر "الروخيبلانكوس" على أوساسونا ووصل للنقطة 83.

وارتفع رصيد سيلتا فيجو للنقطة 53 ليحتل المركز الثامن.

وبهدف ميسي، أصبح النجم الأرجنتيني قد سجل في 300 مباراة في الدوري الإسباني.

كما سجل ميسي هدف الثاني بالرأس في هذا الموسم، وهو ما لم يتحقق في الدوري الإسباني منذ موسم 2014-2015، حين سجل 5 أهداف.

أما سيرجيو بوسكيتس الذي قدم تمريرة هدف ميسي، فصنع هدفه رقم 38 مع برشلونة في كل المسابقات. و19 منهم كانت من نصيب ميسي.

ليكون بوسكيتس قد صنع 50% من أهدافه مع برشلونة لميسي.

بينما كانت ثنائية سانتي مينا هي الثانية له في أخر 3 مباريات، بعدما سجل هدفين ضد فياريال في الجولة 35.

ويعد انتصار سيلتا فيجو هو الخامس له على التوالي في الدوري الإسباني.

ويلعب برشلونة في الجولة المقبلة ضد إيبار، بينما يلعب سيلتا فيجو ضد ريال بيتيس.