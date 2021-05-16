سانت إتيان يُعرقل ليل لمصلحة أبناء العاصمة.. وسان جيرمان يسحق ريمس

تعادل ليل مع سانت إتيان دون أهداف في المباراة التي أُقيمت على ملعب بيار موروا في الجولة 37 للدوري الفرنسي.

بهذه النتيجة وصل ليل للنقطة 80 ليواصل تصدره للدوري قبل جولة من النهاية، وبفارق نقطة عن باريس سان جيرمان صاحب المركز الثاني.

وارتفع رصيد سانت إتيان للنقطة 46 ليواصل تواجده في المركز الحادي عشر.

التعثر هو الثاني لليل في أخر 5 مباريات، بعدما تعادل في مباراتين وفاز في 3.

أما التعادل فيعد الأول لسانت إتيان في الدوري منذ الجولة 26 حينما تعادل ضد ستاد ريمس.

ويلعب ليل ضد أنجيه في المباراة المقبلة في الدوري.

باريس سان جيرمان يستحق ريمس برباعية

وفي نفس مباريات الجولة استغل باريس سان جيرمان تعثر ليل، وسحق ريمس برباعية دون رد.

فوز الفريق الباريسي رفع رصيده للنقطة 79، في المركز الثاني ليقلص الفارق بينه وبين ليل إلى نقطة واحدة.

بينما تجمد رصيد ريمس عند النقطة 42 ليحتل المركز الثالث عشر.

تقدم نيمار في الدقيقة 13 من ركلة جزاء احتسبت على يونس عبد الحميد الذي تلقى البطاقة الحمراء بعدما أبعد بيده تسديدة كيليان مبابي عن المرمى.

وأضاف مبابي الهدف الثاني في الدقيقة 24، وعزز ماركينيوس بالثالث في الدقيقة 68، واختتم مويس كين أهدافه فريقه في الدقيقة 89.

أما هدف مبابي فكان رقم 40 للاعب في كل المسابقات في الموسم الحالي مع باريس سان جيرمان ليحقق أفضل موسم تهديفي له حتى الآن في مسيرته الكروية.

ويلعب باريس سان جيرمان ضد بريست في الجولة المقبلة.

كيف سيحسم اللقب؟

يحتاج ليل للفوز على أنجيه في المباراة لحسم اللقب رسميا دون النظر لنتيجة مباراة باريس سان جيرمان وبريست.

أما باريس سان جيرمان فيحتاح للفوز على بريست وخسارة ليل أو تعادله ضد أنجيه.

وفي حالة خسارة ليل من أنجيه وتعادل باريس سان جيرمان مع بريست، وتساوي الفريقين بـ80 نقطة، فسيفوز باريس سان جيرمان باللقب بسبب تفوقه في فارق الأهداف.