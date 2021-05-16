بطلات أوروبا لأول مرة.. سيدات برشلونة يواصلن بث الرعب ويكتسحن تشيلسي برباعية

الأحد، 16 مايو 2021 - 23:06

كتب : FilGoal

سيدات برشلونة

فاز نادي برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا للسيدات، بانتصاره الكاسح على تشيلسي بأربعة أهداف دون رد في نهائي المسابقة على ملعب جاملا أوليفي في مدينة جوتينبورج السويدية.

وسُجلَت أهداف برشلونة كلها في الشوط الأول، وجاء أولها عن طريق ميلاني لويبولز بالخطأ في مرمى فريقه تشيلسي قبل مرور دقيقة.

ثم أضافت أليكسا بوتيّاس هدفا ثانيا للكتالونيات في الدقيقة 14 من ركلة جزاء.

بعدها سجلت أيتانا بونماتي الثالث في الدقيقة 21، واختتمت النرويجية كارولين هانسن الرباعية في الدقيقة 36.

ليحصد فريق سيدات برشلونة أول لقب في تاريخه بدوري أبطال أوروبا بعد أن اكتفى بالمركز الثاني في نسخة 2019.

واللقب هو الأول على الإطلاق في تاريخ فرق السيدات بـ إسبانيا، لتنتهي هيمنة أوليمبيك ليون التي دامت لخمس سنوات متتالية.

وكان برشلونة قد حصد الدوري الإسباني للسيدات قبل أسبوع بسجل هائل، إذ حقق 26 انتصارا في 26 مباراة، وسجل 128 هدفا واستقبل 5 أهداف فقط.

ويمكن لسيدات برشلونة إكمال الثلاثية لو حصدن كأس ملكة إسبانيا، إذ يتواجدون في مرحلة نصف النهائي.

برشلونة
نرشح لكم
أخر الأخبار
مدرب الأهلي: السولية وأفشة تعرضا للإغماء بعد مباراة صنداونز 30 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
أبو جريشة: تغيير المدربين أدى لعدم الاستقرار والانسجام.. نسعى لاستمرار إيهاب جلال 50 دقيقة | الدوري المصري
أليسون: أتمنى لو كان أبي هنا ليشاهد هدفي.. وأتدرب على الرأسيات في المران ساعة | الدوري الإنجليزي
كومان: مستحيل أن يلعب برشلونة دون ميسي.. ولم نقدم ما يكفي للفوز باللقب ساعة | الدوري الإسباني
سيميوني: اخترنا كرة القدم لأجل هذه اللحظات.. وهذا ما أخبرته للاعبين في استراحة المياه ساعة | الدوري الإسباني
الرجاء يشكو حكم مواجهة أورلاندو بمذكرة لـ كاف 2 ساعة | الكونفدرالية
سانت إتيان يُعرقل ليل لمصلحة أبناء العاصمة.. وسان جيرمان يسحق ريمس 2 ساعة | الدوري الفرنسي
بطلات أوروبا لأول مرة.. سيدات برشلونة يواصلن بث الرعب ويكتسحن تشيلسي برباعية 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "بيتسو أغرقهم".. كيف تفاعلت صحف جنوب إفريقيا مع انتصار الأهلي على صندوانز 2 بشكتاش بطلا للدوري التركي في سيناريو جنوني.. ومصطفى محمد يشارك في دوري الأبطال 3 عضو منظمة يهودية بريطانية يكشف رد أرسنال بسبب اعتراضه على تضامن النني مع فلسطين 4 مؤتمر كلوب: صلاح استثنائي ونموذج يحتذى به.. وهذا ما سأفعله مع ماني
قد ينال إعجابك