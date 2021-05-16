بطلات أوروبا لأول مرة.. سيدات برشلونة يواصلن بث الرعب ويكتسحن تشيلسي برباعية

فاز نادي برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا للسيدات، بانتصاره الكاسح على تشيلسي بأربعة أهداف دون رد في نهائي المسابقة على ملعب جاملا أوليفي في مدينة جوتينبورج السويدية.

وسُجلَت أهداف برشلونة كلها في الشوط الأول، وجاء أولها عن طريق ميلاني لويبولز بالخطأ في مرمى فريقه تشيلسي قبل مرور دقيقة.

ثم أضافت أليكسا بوتيّاس هدفا ثانيا للكتالونيات في الدقيقة 14 من ركلة جزاء.

بعدها سجلت أيتانا بونماتي الثالث في الدقيقة 21، واختتمت النرويجية كارولين هانسن الرباعية في الدقيقة 36.

ليحصد فريق سيدات برشلونة أول لقب في تاريخه بدوري أبطال أوروبا بعد أن اكتفى بالمركز الثاني في نسخة 2019.

واللقب هو الأول على الإطلاق في تاريخ فرق السيدات بـ إسبانيا، لتنتهي هيمنة أوليمبيك ليون التي دامت لخمس سنوات متتالية.

وكان برشلونة قد حصد الدوري الإسباني للسيدات قبل أسبوع بسجل هائل، إذ حقق 26 انتصارا في 26 مباراة، وسجل 128 هدفا واستقبل 5 أهداف فقط.

ويمكن لسيدات برشلونة إكمال الثلاثية لو حصدن كأس ملكة إسبانيا، إذ يتواجدون في مرحلة نصف النهائي.