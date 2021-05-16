ناتشو: نريد استمرار زيدان.. واحتسبوا علينا لمسات يد أوضح من لقطة بلباو

كشف ناتشو فيرنانديز لاعب ريال مدريد عن كواليس اللعب في نفس توقيت مباراة أتليتكو مدريد وأوساسونا.

ناتشو سجل هدفا ثمينا فاز به ريال مدريد على مضيفه أتليتك بلباو في الجولة 37 للدوري الإسباني.

وقال ناتشو بعد اللقاء: "آخر ما عرفته بشأن مباراة أتليتكو مدريد هو أن النتيجة تعادل".

وأضاف: "في نهاية الأمر أنت تكون مركزا في مباراتك".

وشدد: "علينا مواصلة القتال، أتليتكو قلب النتيجة في وقت متأخر، وهذا يعني أن المنافسة صعبة، سنرى كيف سينتهي الأمر".

وتابع: "في كرة القدم تكون بالأعلى في لحظة وفي اللحظة التالية تكون بالأسفل، ونحن فعلنا ما يمليه علينا هذا الشعار، قاتلنا حتى آخر دقيقة".

وتعجّب: "شاهدت لمسة يد مورسيّو بين الشوطين وأعتقد أنها ركلة جزاء واضحة أكثر من التي احتسبوها علينا هذا العام".

وسُئل عن مستقبل زين الدين زيدان: "المدرب لديه عقد مع ريال مدريد، والقرار يرجع له للنادي، لكننا نريد استمراره".

وسجّل ناتشو فيرنانديز هدف اللقاء الوحيد في شوط المباراة الثاني.

ليرفع ريال مدريد رصيده إلى 81 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن أتليتكو مدريد المتصدر.

ويخوض ريال مدريد مباراته الأخيرة يوم الأحد المقبل أمام فياريال، ويحتاج إلى الفوز وانتظار تعادل أتليتكو أو خسارته أمام بلد الوليد حتى يحصد اللقب.

فيما تجمّد رصيد أتليتك بلباو عند 46 نقطة في المركز التاسع.

وشهد الشوط الثاني إثارة كبيرة عندما تقدم ريال مدريد في النتيجة وحتى سجل لويس سواريز هدف انتصار أتليتكو مدريد على أوساسونا.

فخلال تلك الدقائق العشرين كان ريال مدريد متحكما في مصير الدوري الإسباني ومتصدرا له، لكن كل ذلك زال مع الهدف القاتل في المباراة الأخرى.