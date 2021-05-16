الحسم يتأجل.. ميلان يفرط في فرصة التأهل لدوري الأبطال ويتعادل مع كالياري

الأحد، 16 مايو 2021 - 22:46

كتب : FilGoal

ميلان

تعادل ميلان مع كالياري دون أهداف في المباراة التي أُقيمت على ملعب سان سيرو في الجولة 37 للدوري الإيطالي.

وفرط ميلان في حسم التأهل بشكل رسمي لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل عقب تعادله مع كالياري.

ووصل ميلان للنقطة 76 ليحتل المركز الرابع، أما كالياري فحصد النقطة 37 ليحتل المركز السادس عشر.

الفوز كان يجعل ميلان يصل للنقطة 78 وهو ما يضمن لهم التأهل رسميا للمسابقة الأوروبية، والتفوق على يوفنتوس (75 نقطة) رغم تبقى مباراة، لتفوق ميلان في المواجهات المباشرة على السيدة العجوز.

لكن الحسم تأجل للجولة الأخيرة، وسيحتاج ميلان أن ينتصر في مباراته المقبلة خارج ملعبه على أتالانتا للتأهل لدوري أبطال أوروبا دون النظر لنتيجة مباراة بولونيا ويوفنتوس.

أما في حالة خسارة ميلان أو تعادله مع أتالانتا، فسيحتاج يوفنتوس الفوز على بولونيا للتأهل رسميا لدوري الأبطال وإرسال ميلان للمركز الخامس وللدوري الأوروبي.

ويعد التعادل هو الأول لميلان في الدوري منذ مباراة الجولة 29، ضد سامبدوريا وعلى ملعب سان سيرو أيضا.

بينما تعادل كالياري للمرة الثالثة في أخر 4 مباريات.

ويلعب ميلان ضد أتالانتا يوم الأحد المقبل في الجولة الأخيرة، على أن يلعب كالياري ضد جنوى.

ميلان الدوري الإيطالي دوري أبطال أوروبا
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