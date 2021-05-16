في الجول يكشف تفاصيل شركة الأهلي لكرة القدم وأسباب الاختيارات

أعلن مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب تدشين شركة كرة القدم برئاسة ياسين منصور.

وكشف الأهلي عن تعيين مصطفى مراد فهمي نائبا لشركة كرة القدم وحسام غالي عضوا لها.

ويكشف FilGoal.com تفاصيل شركة الأهلي وأسباب الاختيارات:

- تحتاج الشركة لإجراءات لتصبح كيان حقيقي وقانوني

- فور الانتهاء من الإجراءات القانونية والإدارية سيتم فصل إدارة كرة القدم في الأهلي عن مجلس الإدارة الذي سيكون له دور تنسيقي واستراتيجي.

- دور محمود الخطيب في ظل وجود الشركة سيكون ذو قيمة معنوية لأنه مشرف ومفوض من مجلس الإدارة.

- تم استبعاد وجود أي عضو من مجلس الإدارة عن الشركة بسبب القوانين واللوائح التي تمنع ذلك، ومن يريد التواجد عليه الاستقالة من المجلس أولا.

- اختيار ياسين منصور لرئاسة إدارة شركة كرة القدم جاء بسبب الحاجة لخبرة اقتصادية كبيرة وفي ظل أن كرة القدم صناعة خاصة وأنه لديه رؤية اقتصايدة كروية سابقة.

- اختيار مصطفى مراد فهمي بسبب قيمته كوجود سكرتير الكاف السابق ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي لكرة القدم ومن أجل وضع لوائح وقوانين الشركة لكي تناظر نفس مستوى الشركات العالمية في كرة القدم للأندية.

- اختيار حسام غالي بسبب الحاجة لعنصر الشباب خاصة وأن له خبرة من تجارب احتراف أوروبية سابقة ويمتلك مقومات النجاح الإدارية وسبق له العمل كمنسق عام لقطاع الكرة في الأهلي ومدير الكرة في نادي الجونة.