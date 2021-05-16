خبر في الجول – المنتخب الأولمبي يخوض وديتين في معسكر الإمارات

سيقيم المنتخب الأولمبي معسكرا وديا في الإمارات في الفترة ما بين 6-15 يونيو المقبل بحسب ما علم FilGoal.com.

ويستعد المنتخب الأولمبي للمشاركة في منافسات كرة القدم للرجال، بأولمبياد طوكيو 2020. حيث يتواجد المنتخب في المجموعة الثالثة مع منتخبات: إسبانيا، الأرجنتين وأستراليا.

وعلم FilGoal.com أن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي سيقيم معسكرا في الإمارات بداية من 6 يونيو وحتى يوم 15 يونيو المقبل.

وسيخوض المنتخب مباراتين وديتين خلال المعسكر.

ومن المنتظر أن تكون المباراتين ضد منتخبات تأهلت لأولمبياد طوكيو، لكن لم يتحدد تحديد أطراف المباراتين حتى الآن.

ويلعب المنتخب مباراته الأولى في الأولمبياد ضد إسبانيا، يوم 22 يوليو، على أن يواجه الأرجنتين يوم 25 يوليو، ويختتم مباريات دور المجموعات بمواجهة أستراليا يوم 28 يوليو.