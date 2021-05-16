إيبار يهبط لأول مرة في تاريخه.. وبلد الوليد يحتاج معجزة أمام أتليتكو

هبط إيبار إلى دوري الدرجة الثانية الإسبانية، بهزيمته الكبيرة أمام مضيفه فالنسيا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

فالنسيا تقدم بثلاثية في الشوط الأول عن طريق جونسالو جيديش، وكارلوس سولير (في مناسبتين)، قبل أن يقلّص بريان خيل الفارق لـ إيبار.

وفي بداية الشوط الثاني أضاف جيديش الرابع ليقتل الفريق الباسكي عمليا.

رصيد إيبار تجمد بذلك عند 30 نقطة في المركز 20 –الأخير- بفارق 3 نقاط عن إيبار وإلتشي صاحبي الـ33 نقطة، والمواجهات المباشرة لا تصب في صالحه حتى لو انتصر في آخر جولة.

في المقابل رفع فالنسيا رصيده إلى 42 نقطة في المركز 13.

وبذلك تنتهي 7 سنوات متتالية قضاها إيبار في الدوري الإسباني الممتاز منذ صعوده لأول مرة في تاريخه عام 2014.

ويعد ذلك الهبوط هو الأول في تاريخ إيبار المنتمي لبلدة صغيرة لا يتجاوز تعدادها السكاني 27 ألف نسمة.

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وفي مباراة أخرى، ضرب ريال سوسيداد شباك ضيفه بلد الوليد بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في ريالي أرينا.

أليكساندر إيزاك سجل هدفين، ثم أضاف دافيد سيلفا الثالث، وتبعه عدنان يانوزاي بالرابع قبل نهاية الشوط الأول.

في الشوط الثاني طُرد روبيرتو خيمينيز حارس مرمى بلد الوليد قبل نصف ساعة على النهاية، لكن ذلك لم يمنع ماركوس أندري من تسجيل هدف شرفي للنادي المملوك للظاهرة رونالدو في الدقيقة 82.

ليتجمّد رصيد بلد الوليد عند 31 نقطة في المركز 19 –قبل الأخير-، بفارق نقطتين عن ويسكا صاحب أقرب مراكز البقاء.

ويحتاج بلد الوليد إلى الفوز في الجولة الأخيرة ضد أتليتكو مدريد المتصدر حتى يبقى في الدوري، بشرط تعثر ويسكا وإلتشي، مهمة شبه مستحيلة.

في المقابل رفع ريال سوسيداد رصيده إلى 59 نقطة في المركز الخامس وضمن المشاركة الأوروبية الموسم المقبل.

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وفي مباراة مثيرة أبقى إلتشي على آمال البقاء، وفاز على مضيفه قادش بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في ملعب رامون دي كارانزا.

قادش تقدم بواسطة خوسيه ماري بعد 13 دقيقة من ركلة جزاء.

لكن إلتشي حقق عودة رائعة في الشوط الثاني وسجل 3 أهداف متتالية عن طريق بيري ميا ودييجو جونزاليس وفيديل تشافيز بالدقائق 58 و64 و88.

ليرفع إلتشي رصيده إلى 33 نقطة في المركز 18، خلف ويسكا صاحب نفس رصيد النقاط لكن الأخير يتفوق في المواجهات المباشرة.

ويحتاج إلتشي في الجولة الأخيرة أمام أتليتك بلباو للفوز مع تعادل أو خسارة ويسكا أمام فالنسيا.

كما يمكن لـ إلتشي أن يبقى في الدوري لو تعادل مع أتليتك بلباو وخسر ويسكا أمام فالنسيا، وخسر أو تعادل بلد الوليد أمام أتليتكو مدريد.

في المقابل تجمد رصيد قادش عند 43 نقطة في المركز 12 بعد أن ضمن بقائه في وقتٍ سابق.

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وفرّط ويسكا في فرصة ضمان البقاء، وخسر أمام مضيفه ريال بيتيس بهدف وحيد في ملعب بينيتو فياماريان.

وسجّل بورخا إجليسياس هدف بيتيس الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 57.

ليرفع بيتيس رصيده إلى 58 نقطة في المركز السادس ويضمن المشاركة الأوروبية الموسم المقبل.

فيما تجمّد رصيد ويسكا عند 33 نقطة في المركز 17، بنفس رصيد إلتشي صاحب المركز 18 لكنه يتفوق في المواجهات المباشرة.

ويكفي ويسكا الفوز على فالنسيا في آخر جولة بأي نتيجة حتى يضمن البقاء في الدوري الإسباني.

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وتنفس خيتافي الصعداء وضمن البقاء رسميا بفوزه المهم على ضيفه ليفانتي بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز.

كارليس ألينيا –المعار من برشلونة- تقدم لـ خيتافي في الدقيقة 13، قبل أن يتعادل جونزالو ميليرو لـ ليفانتي في الدقيقة 30.

لكن تاكي كوبو –المعار من ريال مدريد- خطف فوزا ذهبيا لـ خيتافي قبل 6 دقائق على نهاية المواجهة.

ليرفع خيتافي رصيده إلى 37 نقطة في المركز 16 بفارق 4 نقاط عن مراكز الهبوط، ليضمن البقاء.

بينما تجمد رصيد ليفانتي عند 40 نقطة في المركز 14، بعد أن ضمن البقاء في وقتٍ سابق.

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وضمن فياريال المشاركة في البطولات الأوروبية الموسم المقبل بفوزه الكبير على ضيفه إشبيلية برباعية دون رد في لاسيراميكا.

كارلوس باكا سجل هاتريك في شباك فريقه الأسبق، بينما سجل جيرارد مورينو هدفا رفع به رصيده إلى 23 هدفا في الليجا متجاوزا كريم بنزيمة خلف ليو ميسي صاحب الـ30 هدفا.

وبالتالي يرفع فياريال رصيده إلى 58 نقطة في المركز السابع، بينما تجمّد رصيد إشبيلية عند 74 نقطة في المركز الرابع وفوّت فرصة القفز إلى المركز الثالث الذي يشغله برشلونة بـ76 نقطة بعد خسارة الأخير أمام سيلتا فيجو.