كوكا يصنع في فوز أولمبياكوس على باناثينايكوس.. ووردة يشارك في خسارة باوك من أستيراس

الأحد، 16 مايو 2021 - 21:47

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا - أولمبياكوس

فاز أولمبياكوس على باناثينايكوس بنتيجة 4-1 في الجولة 36 والأخيرة للدوري اليوناني.

وصنع أحمد حسن كوكا هدف أولمبياكوس الثاني في الدقيقة 12 لـ جيورجوس ماسوراس، مسجل الهدف الأول أيضا في الدقيقة 7.

وأضاف يوسف العربي الهدفين الثالث والرابع في الدقائق 38 و72.

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بينما سجل ماوريسيو هدف باناثينايكوس الوحيد في الدقيقة 53.

الفوز رفع رصيد أولمبياكوس –الذي حسم اللقب رسميا- للنقطة 90. بينما تجمد رصيد باناثينايكوس عند النقطة 53 في المركز الخامس.

وغادر أحمد حسن كوكا المباراة في الدقيقة 89 ليلعب ماثيو فالبوينا بدلا منه.

بمشاركة وردة.. باوك يخسر من أسيتراس

خسر باوك من أستيراس في نفس مباريات الجولة بهدف.

ولم يبدأ عمرو وردة المباراة في التشكيل الأساسي لباوك لكنه العب مع بداية الشوط الثاني بدلا من إيوانيس كونستانتيلياس.

وسجل رودريجو جوميز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 28 من ركلة جزاء.

وحصل وردة على بطاقة صفراء في الدقيقة 86.

وتوقف رصيد باوك عند النقطة 64 ليحتل المركز الثاني في الدوري، بينما وصل أستيراس للنقطة 51 ليحتل المركز السادس.

ويلعب أولمبياكوس ضد باوك في نهائي كأس اليونان، يوم 22 مايو

أحمد حسن كوكا عمرو وردة أولمبياكوس باوك الدوري اليوناني
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