قرارات مجلس إدارة الأهلي.. ياسين منصور رئيسا لشركة كرة القدم وأيمن إسماعيل للمنشآت الرياضية

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه مساء اليوم تعيين ياسين منصور رئيسا لشركة كرة القدم وأيمن إسماعيل لشركة المنشآت الرياضية.

وأعلن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب تعيين ياسين منصور رئيسا لمجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم.

ويتولى مصطفى مراد فهمي منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، وحسام غالي عضوا بمجلس الإدارة.

كما تم تعيين أيمن إسماعيل رئيسا لمجلس إدارة شركة الأهلي للمنشآت الرياضية وحازم هلال ومي سامي حافظ عضوين.

كما قرر مجلس الإدارة تعيين سعد شلبي مستشار مجلس الإدارة للتسويق والتعاقدات قائما بأعمال المدير التنفيذي.

ويبدأ مجلس إدارة الأهلي في اتخاذ الإجراءات القانونية لتعيين المدير التنفيذي وفقا لنصوص لائحة النظام الأساسي بالنادي.

وكان الأهلي قد وجه الشكر لمحمد مرجان المدير التنفيذي السابق في مارس الماضي بعد توليه منصب نائب مجلس إدارة شركة استادات.

وتم تعيين إبراهيم الكفراوي عضو مجلس إدارة النادي للإشراف على الجهاز التنفيذي لحين تعيين مدير تنفيذي جديد.

كما اعتمد مجلس الإدارة في اجتماعه تشكيل شركة الأهلي للخدمات الرياضية وتم تعيين يحيى راشد وزير السياحة الأسبق رئيسا لمجلس إدارتها.

كما تم تعيين سها الترجمان وإيمان عبد المنعم سامي عضوتان بمجلس الإدارة.