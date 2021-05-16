استغل هدية عدوه اللدود.. دورتموند يسحق ماينتس ويتأهل لدوري أبطال أوروبا

الأحد، 16 مايو 2021 - 20:59

كتب : FilGoal

ماركو رويس - هالاند - بروسيا دورتموند

فاز بروسيا دورتموند على ماينتس بنتيجة 3-1 في المباراة التي أُقيمت على ملعب أوبيل أرينا في الجولة 33 للدوري الألماني.

تقدم رافائيل جيريرو لدورتموند في الدقيقة 23، وأضاف ماريكو رويس الهدف الثاني في الدقيقة 42، واختتم جوليان براندت أهداف فريقه في الدقيقة 80.

وسجل روبن كوايسون هدف أصحاب الأرض الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 91.

الانتصار ضمن وصول بروسيا دورتموند لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعدما وصل للنقطة 61 ليؤمن المركز الرابع.

فيما تجمد رصيد ماينتس عند النقطة 36 ليحتل المركز الثالث عشر.

واستغل دورتموند، تعثر إينتراخت فرانكفورت ضد شالكة –الغريم التقليدي لبروسيا دورتموند- بعدما خسارته ضد الفريق الأزرق بنتيجة 4-3.

فوز شالكة عرقل إنتراخت فرانكفورت، وجمد رصيده عند النقطة 57، ليكون دورتموند في حاجة لانتصار وحيد للتأهل لدوري الأبطال، وهو ما تحقق على حساب ماينتس.

ويعد الفوز على السادس على التوالي لبروسيا دورتموند في الدوري الألماني.

بينما واصل ماينتس نتائجه السلبية، حيث تعادل في مباراتين وخسر مباراة.

وصنع جادون سانشو هدف جيريرو، ليرفع عدد أهدافه المصنوعة لـ11.

ليصبح سانشو قد صنع 10 أهداف أو أكثر للموسم الثالث على التوالي في الدوري الألماني.

ويلعب بروسيا دورتموند في المباراة المقبلة ضد ليفركوزن على أن يلعب ماينتس ضد فولفسبورج.

بروسيا دورتموند الدوري الألماني دوري أبطال أوروبا
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