إنبي يتظلم ضد عقوبة إيقاف طولان "تعرض للتنمر والسباب الجماعي من جمهور الزمالك"

الأحد، 16 مايو 2021 - 20:15

كتب : FilGoal

حلمي طولان - إنبي

وجه نادي إنبي خطاب تظلم لاتحاد الكرة يشكو فيه من عقوبة الإيقاف ضد حلمي طولان المدير الفني للفريق.

وقررت إدارة لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي مباراتين وغرامة 20 ألف جنيه بسبب السلوك غير الرياضي.

وجاء في خطاب إنبي "تعرض حلمي طولان في بداية المباراة عقب هدف الزمالك للتنمر والسباب الجماعي من جانب جمهور الزمالك".

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وتابع "نستشهد بفيديو المباراة وعلي الكيكي حكم المباراة ونطالب مواجهة مراقب اللقاء".

وكان الزمالك قد تغلب على إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة 22 من الدوري المصري.

ويتصدر الزمالك مسابقة الدوري برصيد 48 نقطة من 22 مباراة خاضهم الفريق.

أما نادي إنبي ففي المركز العاشر برصيد 28 نقطة.

ويلعب إنبي مباراته المقبلة أمام وادي دجلة يوم السبت ضمن مباريات الجولة 23 من المسابقة.

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