المحمدي: فرطنا في انتصار ضد بالاس.. ونطمح لإنهاء الدوري في أول 10 مراكز

يرى أحمد المحمدي لاعب أستون فيلا أن فريقه فرط في انتصار ضد كريستال بالاس موضحا أن الفريق يطمح في إنهاء الدوري في أول 10 مراكز.

وخسر أستون فيلا من كريستال بالاس بنتيجة 3-2 في الجولة 36 للدوري الإنجليزي.

وقال المحمدي لشبكة "bein sports": "فرطنا في المباراة خلال الشوط الأول بعدما استحوذنا على الكرة وسجلنا هدفين وكنا نستطيع تسجيل الثالث".

وتابع "لم نبدأ في الشوط الثاني مثلما بدأنا في الشوط الأول. تفوقوا علينا في أول 10-15 دقيقة من الشوط الثاني، ليحصلوا على الأفضلية بجانب اعتمادهم على الكرات الثابتة".

وواصل "أؤكد أننا كنا قادرين على تسجيل 3-4 أهداف في الشوط الأول وإنهاء اللقاء، لكنهم عادوا في النتيجة بعدما سجلوا هدفين عن طريق أهداف غيرت اتجاهها".

وأكمل "نشعر بالحزن لأن هدفنا هو إنهاء الموسم في المراكز العشرة الأولى".

واستمر "الحافز يكون مرتفعا (في نهاية الموسم)، مقارنة بالموسم الماضي، فنحن أفضل بكثير في هذا الموسم".

وأردف "في مثل هذا التوقيت في الموسم الماضي كنا نصارع للبقاء في الدوري، أما في الموسم الحالي فنحن نطمح بأن ننهي المسابقة في مركز متقدم لكي نحصل على دفعة قوية في الموسم الجديد".

وأتم "يتبقى لنا مواجهتين ضد توتنام وتشيلسي، وهي مباريات صعبة لكننا سنلعب لكي ننهي الموسم في أول 10 مراكز".

المباراة كانت رقم 197 للمحمدي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولعب المحمدي في الموسم الحالي 17 مباراة مع أستون فيلا.