اتحاد الكرة يعلن تغيير مواعيد بعض مباريات الجولات 23 و24 و25 من الدوري

الأحد، 16 مايو 2021 - 19:49

كتب : بسام أبوبكر

الدوري المصري - بيان رسمي

أعلن اتحاد كرة القدم تغيير مواعيد بعض مباريات الجولات الـ23 و24 و25 من الدوري المصري.

وجاء ذلك بعد تأجيل تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر من شهر يونيو المقبل إلى شهر سبتمبر.

وجاءت التغييرات التي أعلنها اتحاد الكرة على جدول الدوري كالآتي:

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الجولة 23

ويلعب الزمالك ضد طلائع الجيش يوم 20 مايو الجاري في استاد القاهرة.

بينما سيتم تأجيل مباراة الأهلي في الجولة ذاتها ضد وادي دجلة بسبب خوض مواجهة العودة أمام صنداونز الجنوب إفريقي في دور الـ8 من دوري أبطال إفريقيا.

الجولة 24

ويلتقي الزمالك مع المصري يوم 24 مايو الجاري في استاد الإسكندرية.

كما تم تأجيل مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا بسبب خوضه لمباراة السوبر الإفريقي ضد نهضة بركان المغربي.

الجولة 25

ويلعب الزمالك مع الجونة على ملعب الأخير يوم 30 مايو الجاري.

أما الأهلي فيلعب ضد البنك الأهلي يوم 1 يونيو المقبل في الجولة ذاتها.

كأس مصر

ويلعب الأهلي مع إنبي في كأس مصر يوم 4 يونيو بدلا من 16 من الشهر ذاته.

بينما يلتقي الفائز من الزمالك والإسماعيلي ضد مصر للمقاصة في اليوم ذاته.

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