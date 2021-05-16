قائمة الأرجنتين – عودة أجويرو بعد غياب طويل وحضور ميسي

أعلن ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، قائمة بلاده لخوض مباراتين في تصفيات كأس العالم الشهر المقبل.

وشهدت القائمة عودة المخضرم سيرخيو أجويرو بعد غيابه عن صفوف المنتخب الأرجنتيني منذ نوفمبر 2019.

كما يتواجد القائد ليونيل ميسي نجم برشلونة، وآنخل دي ماريا جناح باريس سان جيرمان، ولاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان.

ويغيب فرانكو أرماني حارس مرمى ريفر بليت، فيما يعود آنخل مارتين كوريا بعد تألقه اللافت مع أتليتكو مدريد مؤخرا.

ولا يتواجد باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس، فيما يحضر أليخاندرو جوميز جناح إشبيلية.

وتستقبل الأرجنتين نظيرتها تشيلي يوم 3 يونيو، قبل أن تحل ضيفة على كولومبيا يوم 8 يونيو.

وتخوض الأرجنتين لاحقا في نفس الشهر منافسات كوبا أمريكا التي تنظمها على أراضيها بالمشاركة مع كولومبيا.

#EliminatoriasQatar2022 El entrenador @lioscaloni dio a conocer la lista de convocados del exterior para la doble fecha ante @LaRoja 🇨🇱 y @FCFSeleccionCol 🇨🇴 pic.twitter.com/RRlDJtjNEE — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) May 16, 2021

قائمة الأرجنتين:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا الإنجليزي) – أجوستين مارتشيسين (بورتو البرتغالي) – خوان موسو (أودينيزي الإيطالي)

الدفاع: نيكولاس أوتاميندي (بنفيكا البرتغالي) – خيرمان بيتزيلا (فيورنتينا الإيطالي) – ليساندرو مارتينيز (أياكس أمستردام الهولندي) – كريستيان روميرو (أتالانتا الإيطالي) – خوسيه لويس بالومينو (أتالانتا الإيطالي) - لوكاس مارتينيز كوارتا (فيورنتينا الإيطالي) – ناويل مولينا (أودينيزي الإيطالي) - خوان فويث (فياريال الإسباني) – ماركوس أكونيا (إشبيلية الإسباني) – نيكولاس تاليافيكو (أياكس أمستردام الهولندي)

الوسط: لياندرو باريديس (باريس سان جيرمان الفرنسي) – إزيكييل بالاسيوس (باير ليفركوزن الألماني) – إيميليانو بوينديا (نورويتش سيتي الإنجليزي) – جيوفاني لو سيلسو (توتنام هوتسبير الإنجليزي) - رودريجو دي باول (أودينيزي الإيطالي) – آنخل دي ماريا (باريس سان جيرمان الفرنسي) – نيكولاس دومينيجيز (بولونيا الإيطالي) – جيدو رودريجيز (ريال بيتيس الإسباني) -

الهجوم: ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني) – سيرخيو أجويرو (مانشستر سيتي الإنجليزي) – لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان الإيطالي) – آنخل مارتين كوريا (أتليتكو مدريد الإسباني) – خواكين كوريا (لاتسيو الإيطالي) – لوكاس أوكامبوس (إشبيلية الإسباني) – لوكاس ألاريو (باير ليفركوزن الألماني) – أليخاندرو جوميز (إشبيلية الإسباني) – نيكولاس جونزاليس (شتوتجارت الألماني)