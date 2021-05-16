مرموش يشارك في خسارة سانت باولي من هانوفر

خسر سانت باولي من هانوفر بهدفين مقابل هدف على ملعب ميليرنتور، في الجولة 33 لدوري الدرجة الثانية الألماني.

عمر مرموش النادي : سانكت باولي سانكت باولي

ولم يبدأ عمر مرموش المباراة في التشكيل الأساسي لـ سانت باولي، لكنه شارك في الدقيقة 62 بدلا من ماكس ديتجين.

تقدم مارفين دوكشيتش لهانوفر في الدقيقة 13، وأضاف نيكلاس هولت الهدف الثاني في الدقيقة 59.

وسجل جويدو بورجستالير هدف أصحاب الأرض الوحيد في الدقيقة 70.

وطُرد جيمس ألكسندر لاورينس مدافع سانت باولي في الدقيقة 80.

وتوقف رصيد سانت باولي عند النقطة 47 ليحتل المركز التاسع.

بينما ارتفع رصيد هانوفر للنقطة 42 ليحتل المركز الحادي عشر.

وتعد الهزيمة هي الثالث لـ سانت باولي في أخر 4 مباريات.

ويلعب سانت باولي ضد ريجينسبورج في الجولة 34 والأخيرة من دوري الدرجة الثانية الألماني.