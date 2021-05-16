انتهت في إسبانيا - بلباو (0) (1) ريال مدريد.. أتليتكو (2) (1) أوساسونا.. برشلونة (1) (2) سيلتا

يقدّم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة لمباريات الجولة 37 للدوري الإسباني: أتليتكو مدريد يستقبل أوساسونا، وريال مدريد يحل ضيفا على أتليتك بلباو، وبرشلونة يستقبل سيلتا فيجو.

يمكنك متابعة أحداث مباراة أتليتكو من هــــــنـــــــا

ويمكنك متابعة أحدث مباراة ريال مدريد من هــــــنـــــا

ويمكنك متابعة أحداث مباراة برشلونة من هـــــنــــــا

**لمطالعة موقف الفرق وحسابات التتويج باللقب انتقل إلى أسفل.

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أتليتكو مدريد (2) (1) أوساسونا

نهاية المباراة

ق.+96 أووووه تشيمي آفيلا يطلق تسديدة قوية يتصدى لها أوبلاك وينقذ سيميوني

ق.88 جووووووووووووووووووووول لويس سواريز يضيف الثاني

ق.82 جوووووووووووووول التعادل لـ لودي بعد تمريرة فيليكس

ق.75 جوووووووووول تقنية الفيديو تحتسب هدفا لـ أوساسونا بواسطة أنتي بوديمير بعد تجاوز الكرة خط المرمى

ق.68 هدف آخر ملغي لـ أتليتكو بداعي التسلل على كاراسكو هذه المرة

ق.60 إلغاء الهدف بتقنية الفيديو

ق.59 جووووووووول أول لـ أتليتكو مدريد عن طريق سافيتش

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.28 كوريا يتسلم الكرة داخل منطقة الجزاء ويسدد لكن هيريرا يتصدى

ق.22 أخطر فرص اللقاء! سواريز يسدد على القائم من داخل منطقة الجزاء

ق.18 عرضية خطيرة من هيرموسو وسواريز يحاول تسجيلها بالكعب لكن الفرصة تضيع وضغط قوي من أتليتكو

ق.10 سواريز يسدد من مسافة قريبة لكن هيريرا يتألق ويتصدى

بداية المباراة

بداية المباراة في السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة

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أتليتك بلباو (0) (1) ريال مدريد

نهاية المباراة

ق.89 طرد لـ راؤول جارسيا

ق.75 دخول هازارد بدلا من رودريجو

ق.68 جووووووووول ناتشو يسجل الهدف الأول بعد عرضية كاسيميرو

ق.61 كاسيميرو يطلق رأسية تصطدم بعارضة بلباو

ق.60 دخول أسينسيو بدلا من فينيسيوس

ق.57 تسديدة أرضية قوية من مودريتش تصدى لها أوناي سيمون

ق.50 فرصة خطيرةة لـ بلباو بتسديدة جون مورسيّو لكن كورتوا يتصدى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.43 أليكس بيرينجير ينفذ ركلة حرة خطيرة تمر بجوار قائم كورتوا

بداية المباراة

بداية المباراة في السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة

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برشلونة (1) (2) سيلتا فيجو

نهاية المباراة

ق.89 جووووووووووووول سانتي مينا يسجل الهدف الثاني لـ سيلتا فيجو

ق.82 طرد كليمنت لونجليه مدافع برشلونة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.38 جوووووووول التعادل لـ سيلتا فيجو بواسطة سانتي مينا

ق.28 جوووووووول ميسي يسجل الأول بضربة رأس

ق.10 ميسي يمرر إلى جريزمان والأخير يسدد من لمسة واحدة والحارس فيار يتصدى

بداية المباراة

بداية المباراة في السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة

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حسابات اللقب:

**جدول الترتيب:

1- أتليتكو مدريد (80 نقطة)

2- ريال مدريد (78 نقطة)

3- برشلونة (76 نقطة)

**في حال التساوي بالنقاط، يتم اللجوء إلى المواجهات المباشرة:

ريال مدريد يتفوق على أتليتكو مدريد في المواجهة المباشرة.

ريال مدريد يتفوق على برشلونة في المواجهات المباشرة.

أتليتكو مدريد يتفوق على برشلونة في المواجهات المباشرة.

**أتليتكو يمكنه حسم اللقب في هذه الجولة لو فاز بمباراته وخسر ريال مدريد أو تعادل.

**برشلونة سيخسر اللقب رسميا هذه الجولة إذا فاز أتليتكو مدريد في مباراته.

**ريال مدريد يقفز للصدارة لو تعادل أو خسر أتليتكو مدريد في مباراته.