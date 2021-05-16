تشكيل أتليتكو – سواريز أساسي وفيليكس احتياطي أمام أوساسونا
الأحد، 16 مايو 2021 - 17:43
كتب : Filgoal Team
أعلن دييجو بابلو سيميوني المدير الفني لـ أتليتكو مدريد عن تشكيل فريقه لمواجهة أوساسونا في الجولة 37 للدوري الإسباني.
وشهد التشكيل مواصلة الاعتماد على آنخل مارتين كوريا ولويس سواريز في خط الهجوم على حساب جواو فيليكس.
كما يدفع سيميوني بـ ستيفان سافيتش وفيليبي في عمق الدفاع مع إبقاء خوسيه ماريا خيمينيز على مقاعد البدلاء.
ويلعب ماريو هيرموسو على حساب الدولي البرازيلي رينان لودي.
تشكيل أتليتكو مدريد:
حراسة المرمى: يان أوبلاك
الدفاع: كييران تريبيير – ستيفان سافيتش – فيليبي – ماريو هيرموسو – يانيك فيريرا كاراسكو
الوسط: آنخل مارتين كوريا – ماركوس يورينتي – كوكي – ساؤول نييجيز
الهجوم: لويس سواريز
دكة البدلاء: إيفو جربيتش – خوسيه ماريا خيمينيز – رينان لودي – سيمي فرساليكو – جيوفري كوندوجبيا – لوكاس توريرا – هيكتور هيريرا – فيتولو – جواو فيليكس – موسى ديمبيلي