تشكيل برشلونة – إلايش يعوض دي يونج أمام سيلتا

أعلن رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة عن تشكيل فريقه لمواجهة سيلتا فيجو في الجولة 37 للدوري الإسباني.

ودفع كومان بالشاب إلايش موريبا في الوسط لتعويض غياب فرينكي دي يونج الموقوف، وفضّل إبقاء ميراليم بيانيتش وريكي بويج على مقاعد البدلاء.

كما دفع بالفرنسي عثمان ديمبيلي في الجهة اليمنى على حساب الأمريكي سيرجينيو ديست.

تشكيل برشلونة:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن

الدفاع: رونالد أراوخو – جيرارد بيكيه – كليمنت لونجليه

الوسط: عثمان ديمبيلي – إلايش موريبا – سيرخيو بوسكيتس – بيدري – جوردي ألبا

الهجوم: ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان

دكة البدلاء: نيتو – أرناو تيناس – صامويل أومتيتي – جونيور فيربو - سيرجينيو ديست – ميراليم بيانيتش – مارتن برايثوايت – ريكي بويج – فرانسيسكو ترينكاو