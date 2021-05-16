تشكيل برشلونة – إلايش يعوض دي يونج أمام سيلتا

الأحد، 16 مايو 2021 - 17:36

كتب : FilGoal

برشلونة

أعلن رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة عن تشكيل فريقه لمواجهة سيلتا فيجو في الجولة 37 للدوري الإسباني.

ودفع كومان بالشاب إلايش موريبا في الوسط لتعويض غياب فرينكي دي يونج الموقوف، وفضّل إبقاء ميراليم بيانيتش وريكي بويج على مقاعد البدلاء.

كما دفع بالفرنسي عثمان ديمبيلي في الجهة اليمنى على حساب الأمريكي سيرجينيو ديست.

تشكيل برشلونة:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن

الدفاع: رونالد أراوخو – جيرارد بيكيه – كليمنت لونجليه

الوسط: عثمان ديمبيلي – إلايش موريبا – سيرخيو بوسكيتس – بيدري – جوردي ألبا

الهجوم: ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان

دكة البدلاء: نيتو – أرناو تيناس – صامويل أومتيتي – جونيور فيربو - سيرجينيو ديست – ميراليم بيانيتش – مارتن برايثوايت – ريكي بويج – فرانسيسكو ترينكاو

برشلونة في إسبانيا الدوري الإسباني
نرشح لكم
أخر الأخبار
مرموش يشارك في خسارة سانت باولي من هانوفر 4 دقيقة | الدوري الألماني
مباشر في إسبانيا - ريال مدريد ضد بلباو.. أتليتكو ضد أوساسونا.. برشلونة ضد سيلتا 7 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر في الكونفدرالية - بيراميدز (0)-(1) إنيمبا.. تسديدة من السعيد 30 دقيقة | الكونفدرالية
تشكيل أتليتكو – سواريز أساسي وفيليكس احتياطي أمام أوساسونا 31 دقيقة | الدوري الإسباني
تشكيل برشلونة – إلايش يعوض دي يونج أمام سيلتا 39 دقيقة | الدوري الإسباني
تشكيل ريال مدريد – مارسيلو وهازارد على الدكة أمام أتليتك بلباو 44 دقيقة | الدوري الإسباني
في مباراة لم يفعل مثلها مورينيو.. توتنام ينتصر على ولفرهامبتون 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رومانو: ريال مدريد اجتمع بـ أليجري هذا الأسبوع.. وهذا موقف المدرب الإيطالي 54 دقيقة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بشكتاش بطلا للدوري التركي في سيناريو جنوني.. ومصطفى محمد يشارك في دوري الأبطال 2 عضو منظمة يهودية بريطانية يكشف رد أرسنال بسبب اعتراضه على تضامن النني مع فلسطين 3 "بيتسو أغرقهم".. كيف تفاعلت صحف جنوب إفريقيا مع انتصار الأهلي على صندوانز 4 مؤتمر كلوب: صلاح استثنائي ونموذج يحتذى به.. وهذا ما سأفعله مع ماني
قد ينال إعجابك