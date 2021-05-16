في الدرجة الثانية - مجموعة بحري.. أزمات مادية وغضب وتغييرات فنية

تستأنف اليوم الأحد فرق مجموعة بحري في الدرجة الثانية، مبارياتها بعد توقف خلال شهر رمضان، بالجولة 21.

بعد فترة توقف خلال شهر رمضان شهدت تعثر نادي بني عبيد من خوض لقاءات ودية وخوض لقاء وحيد مع طنطا وغضب لاعبو المنصورة لعدم حصولهم على مستحقاتهم وتعيين مصطفي عبده مديرا فنيا لكفر الشيخ واستعداد جيد لأكثر من نادي

كفر الشيخ يستضيف المتصدر فاركو

وقام كفر الشيخ بتعيين مصطفي عبده مديرا فنيا للفريق بعد رحيل أحمد ابو مصطفي وخاض كفر الشيخ لقاءات ودية مع الحامول وطنطا وكوم حمادة.

ويسعى فاركو للحفاظ على تواجد الفريق في صدارة ترتيب الجدول بقيادة مجدي عبد العاطي ويحتل كفر الشيخ المركز 14برصيد 19 نقطة بينما يتصدر فاركو برصيد 43 نقطة

دكرنس ضد الرجاء

خاض دكرنس بقيادة مجدي طلبة معسكر مغلق في رأس البر وخاض دكرنس لقاءات ودية كان أبرزها مع الزرقا ونبروه ومياه الدقهلية بينما خاض الرجاء بقيادة أبو العينين شحاتة تدريباته في الاسكندرية وخاض مباريات ودية مع مياه البحيرة، والأولمبي ومنتخب السويس والجزيرة.

ويحتل دكرنس المركز السادس برصيد 28 نقطة بينما يحتل الرجاء المركز السابع برصيد 26 نقطة

الأولمبي بقيادة أحمد ساري يواجه بلدية المحلة بقيادة رمضان السيد

خاض الأولمبي أكثر من لقاء ودي أبرزهم مع الإسكندرية للبترول وبدر والرجاء والمجد وخاض بلدية المحلة لقاءات ودية مع كوكاكولا والمصرية للاتصالات والترسانة وعمال المنصورة وطنطا.

ويحتل الأولمبي المركز الرابع برصيد34 نقطة بفارق 9 نقاط عن المتصدر فاركو ويحتل بلدية المحلة المركز الثالث برصيد 36 نقطة

حرس الحدود يستضيف سبورتنج

حيث خاض حرس الحدود لقاءات ودية مع الغابة والنجوم وأبو قير للأسمدة وبورتو وكوكاكولا والشرقية للدخان بينما خاض سبورتنج معسكرا في منتجع الأسيوطي وخاض لقاءات ودية أبرزها مع الفيوم ومياه البحيرة والعبور وطلائع الأسطول.

ويحتل حرس الحدود المركز الثاني برصيد 41 نقطة وسبورتنج في المركز الثامن برصيد 25نقطة

الجزيرة يستضيف بيلا

بعد فترة من الأزمة التي اندلعت بسبب إعلان نادي الجزيرة عن استكمال مشاركته بالناشئين نظرا لعدم دفع المستحقات المادية وغياب لاعبو بيلا عن التدريبات بسبب عدم حصولهم علي المستحقات المادية.

ويحتل الجزيرة المركز 12برصيد 20 نقطة بينما يحتل بيلا المركز 15برصيد 14 نقطة

دمنهور يستضيف بني عبيد

سيطرت الأزمة المادية علي بني عبيد وتأخر عودة الفريق وخوض لقاءات ودية وخاض الفريق لقاء وحيد مع طنطا بينما خاض دمنهور لقاءات ودية مع غزل المحلة ومنتخب السويس وكوم حمادة والدلنجات ويحتل دمنهور المركز 10 برصيد 24 نقطة بينما يحتل بني عبيد المركز 16 برصيد 13 نقطة

المنصورة يستضيف الحمام

المباراة تأتي بعد فترة شهدت تأخر حصول لاعبي المنصورة علي مستحقاتهم المادية وغضب اللاعبين لعدم حصولهم علي مستحقاتهم قبل العيد وانتظارا لوعود مجلس الإدارة.

وخاض الحمام مباراتين وديتين مع فاركو ومنتخب السويس.

المنصورة يحتل المركز التاسع برصيد 24 نقطة ويحتل الحمام المركز 13برصيد 19 نقطة