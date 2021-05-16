راؤول: ريال مدريد منزلي لكن الآن ليس الوقت للحديث عن مستقبل أي أحد

الأحد، 16 مايو 2021 - 15:54

كتب : FilGoal

راؤول جونزاليس

أجاب راؤول جونزاليس، أسطورة ريال مدريد ومدرب فريق كاستيا بالنادي، حول الحديث عن كونه المرشح الأول لخلافة زين الدين زيدان مدرب الفريق الحالي، وأسطورته أيضا بطبيعة الحال، بدبلوماسية.

وقال راؤول في مؤتمر صحفي عقب مباراة كاستيا ضد إبيزا في الدرجة الثالثة: "ريال مدريد منزلي، وهذا هو المكان الذي دائما أود أن أكون فيه. لكن اليوم ليس الموعد المناسب للحديث عن مستقبل أي أحد".

وأوضح "قبل 3 أو 4 أعوام قررت أن أصبح مدربا، وكان من دواع سروري أن تتاح لي الفرصة في النادي الذي لعبت له. أنا سعيد في منزلي في ريال مدريد ومتحمس للاستمرار".

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وقالت ماركا في تقرير حصري لها إن مدرب فريق كاستيا بالنادي، وأسطورته، راؤول جونزاليس، هو المرشح الأول لخلافة زيزو.

وأوضحت ماركا أن مدرب يوفنتوس السابق ماسيميليانو أليجري، ومدرب منتخب ألمانيا الذي سيرحل عقب يورو 2020، يواكيم لوف، ضمن المرشحين، ولكن بدرجة أقل من راؤول.

وبحسب ماركا، فإن النادي يرى أن راؤول صار جاهزا لتلك المسؤولية، حيث بدأ الاستعداد قبل أن ينهي مسيرته الكروية في قطر مع السد، وثم مع فريق تحت 15 عاما في ريال مدريد، ومنذ ذلك الوقت وهو يسير "من نجاح لنجاح" في فالديبيباس، مدينة ريال مدريد الرياضية.

راؤول الذي قاد فريق كاستيا لتحقيق أول دوري للشباب في طريقة ريال مدريد، يمكنه أن يقود الفريق لدوري الدرجة الثانية، ولكن ماركا أكدت أن الأمر لا يتعلق بقدراته التدريبية فقط، بل بقدراته الشخصية حيث إن تفانيه وقوته النفسية اللتان أظهرهما في الملعب، انتقلا له كمدرب، وانتقلا بالتبعية للاعبيه.

وستكون استقالة زيدان هي الثانية له بعد أن رحل بشكلٍ صادم ومفاجئ بعد أيام من التتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي في 2018.

ولمّح زيدان بشكل متحفظ إلى إمكانية رحيله خلال المؤتمر الصحفي صباح السبت، إذا قال: "أحيانا يكون التغيير ضروريًا".

ولا يزال ريال مدريد منافسا على لقب الدوري الإسباني، إذ يحتل المركز الثاني برصيد 84 نقطة بفارق نقطتين عن أتليتكو مدريد المتصدر.

ويلعب ريال مدريد اليوم الأحد أمام أتليتك بلباو، ثم يختتم الدوري باستقبال فياريال الأسبوع المقبل، مباراة ستكون الأخيرة لـ زيدان مع ريال مدريد إذا صدقت التقارير.

وللمفارقة، فإن آخر مباراة لـ زيدان الدين زيدان كلاعب مع ريال مدريد عام 2006 كانت في مواجهة فياريال أيضا.

وتولى زيدان تدريب ريال مدريد في ولاية ثانية بشهر مارس 2019 خلفا لـ سانتياجو سولاري، وقاده للفوز بالدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني في الموسم الماضي.

وخسر ريال مدريد السوبر الإسباني وكأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا الموسم الحالي.

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