في مباراة المحمدي رقم 197 بالدوري.. فيلا يفقد تقدمه مرتين ويسقط أمام بالاس

الأحد، 16 مايو 2021 - 15:15

كتب : FilGoal

بينتيكي

خسر أستون فيلا بنتيجة 3-2 أمام مضيفه كريستال بالاس اليوم الأحد في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليستمر رفاق أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه" في المركز 11 في ترتيب الدوري وبرصيد 49 نقطة بينما ارتقى بالاس للمركز 13 ورصيده 44 نقطة.

وتقدم جون ماكجين للضيوف في الدقيقة 17 قبل يعادل كريستيان بينتيكي النتيجة في الدقيقة 32.

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وسجل أنور الغازي في الدقيقة 34 الهدف الثاني لفيلا لكن بالاس عادل النتيجة مرة أخرى في الدقيقة 76 عن طريق ويلفريد زاها.

وأحرز تيريك ميتشل هدف فوز بالاس في الدقيقة 84.

وشارك المحمدي في اللقاء كاملا والذي كان رقم 197 للظهير المصري في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعادل المحمدي (33 عاما) رقم لوكاس راديبي مدافع جنوب إفريقيا السابق ليكون رقم 19 في قائمة أكثر اللاعبين الإفريقيين مشاركة في البطولة الإنجليزية.

قائمة يتصدرها الإيفواري كولو توريه نجم أرسنال ومانشستر سيتي وليفربول السابق بـ353 مباراة.

ويحل فيلا ضيفا على توتنام يوم الأربعاء ثم يواجه تشيلسي في الجولة الأخيرة في 23 مايو الجاري.

أحمد المحمدي أستون فيلا كريستال بالاس
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