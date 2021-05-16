الإسماعيلي لـ في الجول: مباراة المقاولون نهاية مرحلة

يرى عماد سليمان المشرف العام على الكرة في الإسماعيلي، أن مواجهة المقاولون العرب يوم الأربعاء في الجولة 23 من الدوري، هي نهاية مرحلة وبداية أخرى للفريق في المسابقة.

وقال سليمان لـ FilGoal.com: "بعد مباراة المقاولون، سنراجع موقف الفريق ونحدد هدفا جديدا للفريق".

وأضاف "المواجهة صعبة نظرا لموقف الفريقين في الجدول، ورغبتهما في تحسين موقفهما ودخول مناطق الأمان".

وأردف "الفريق يسير بشكل إيجابي منذ بداية الدور الثاني، ولكن كلما فزنا كلما تصعبت المباريات المقبلة".

وأتم "مازلنا نسعى ليبتعد الإسماعيلي عن وضعه الحالي الذي لا يتناسب مع اسمه الكبير".

وفاز الإسماعيلي في 5 مباريات متتالية في الدوري لأول مرة منذ عام 2009، ليتقدم للمركز الـ 12 بـ 26 نقطة.

أما المقاولون ففي المركز الـ 14 بـ 24 نقطة.