قبل الجولة الأخيرة.. نابولي يتشبث بالأبطال بإسقاط فيورنتينا ويعيد يوفنتوس للمركز الخامس

الأحد، 16 مايو 2021 - 14:33

كتب : FilGoal

زيلينسكي - نابولي

استمرت الإثارة في الجولات الأخيرة من الدوري الإيطالي بفوز نابولي على مضيفه فيورنتينا اليوم الأحد بهدفين دون رد في المرحلة 37 من البطولة.

وارتقى نابولي للمركز الثالث رافعا رصيده إلى 76 نقطة بينما استمر فيورنتينا في المركز 13 ورصيده 39 نقطة.

وأهدر لورينزو إنسيني ركلة جزاء في الدقيقة 57 قبل أن يتابع الكرة في الشباك.

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وعزز زميله يوتر زيلينسكي تقدم الضيوف بتسديدة رائعة في الدقيقة 67.

وبذلك سيضمن نابولي المشاركة في دوري الأبطال إذا فاز على ضيفه فيرونا في 23 مايو المقبل.

ويتنافس نابولي وميلان ويوفنتوس على مقعدين مؤهلين لدوري أبطال أوروبا.

يحتل ميلان المركز الرابع وخلفه يوفنتوس ورصيد كل منهما 75 نقطة، يتفوق الأول في المواجهتين المباشرتين بين الناديين.

ويلعب ميلان اليوم الأحد ضد كالياري ثم يحل ضيفا على أتالانتا في 23 مايو.

وسيضمن ميلان التأهل للأبطال إذا فاز على كالياري.

بينما آخر لقاء ليوفنتوس في الدوري سيكون ضد مضيفه بولونيا.

وتوج إنتر ميلان باللقب في وقت سابق وضمن أتالانتا، وصيف البطولة حاليا، المشاركة في دوري الأبطال.

ويتأهل أول 4 أندية في الدوري الإيطالي للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

نابولي الدوري الإيطالي
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