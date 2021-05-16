آس: باريس أبرز المهتمين بـ راموس في ظل تجمد مفاوضاته مع ريال مدريد

الأحد، 16 مايو 2021 - 14:16

كتب : FilGoal

سيرخيو راموس - ريال مدريد - إنتر

قالت صحيفة آس الإسبانية إن باريس سان جيرمان أبرز المهتمين بالحصول على خدمات سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد.

وأشارت آس إلى أن مفاوضات ريال مدريد لتجديد عقد قائده لم تتقدم.

عرض الفريق الإسباني التجديد لراموس (35 عاما) موسما بالراتب الذي يحصل عليه حاليا، مع خصم نسبة 10% بسبب تأثر النادي اقتصاديا بجائحة كورونا.

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وكتبت آس أن راموس يريد الاستمرار في ريال مدريد، لكنه يريد عرضا مدته موسمين.

وينتهي عقد راموس في 30 يونيو المقبل، مما يتيح له الرحيل مجانا في الصيف المقبل.

المدافع المخضرم يقضي موسمه الـ16 مع ريال مدريد.

شارك مع الفريق في 671 مباراة وسجل 101 هدف وأرسل 40 تمريرة حاسمة.

وتوج بـ22 لقبا.

باريس سان جيرمان سيرخيو راموس
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