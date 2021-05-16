متحدث الزمالك: اتحاد الكرة ضدنا بخلاف ما يفعله مع المنافس.. واتفقنا مع لاعبين على التجديد

قال عمرو الدردير المتحدث الرسمي للزمالك إن الاتحاد المصري لكرة القدم يتخذ قرارات ضد ناديه، وأشار إلى اتفاق الفريق مع بعض لاعبيه على تجديد عقودهم.

وصرح الدردير عبر قناة أون تايم سبورتس "الزمالك له مستحقات خارجية عديدة لم يحصل عليها حتى الآن، لذا هناك أزمة. إذا قام النادي بتحصيل هذه المستحقات خاصة من الشركة الراعية وأكثر من جهة أخرى، أعتقد أن الأزمة ستنفرج ولن تكون هناك مشكلة. حاليا هناك أزمة سيولة في نادي الزمالك، والفترة القادمة سيكون هناك حل بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، ونتحرك في تجديد العقود".

وواصل "إدارة النادي لا تريد فتح ملف تجديد العقود في هذا التوقيت لسخونة بطولة الدوري وتوالي المباريات لتفادي تشتيت اللاعبين، لذا لن يكون هناك تجديد للعقود في هذه الفترة. هناك اتفاقات مبدئية مع بعض اللاعبين على التجديد، لكن موعد الجلسة لحسم الأمور مؤجل لعدم وجود سيولة مالية أولا ولصعوبة التوقيت ثانيا. الجهاز الفني كذلك أغلق ملف اللاعبين الراحلين أو الجدد لفرض أجواء التركيز على اللاعبين لمواصلة النتائج الجيدة".

واستمر "عرض قطري لـ(يوسف إبراهيم) أوباما؟ كل الأمور مؤجلة، الحديث عن العقود في هذا التوقيت يشتت اللاعبين. اللاعب يفهم جيدا أنه لا مجال للتفكير في أي شيء خاصة أنه يتبقى للزمالك 13 أو 14 مباراة في الدوري. مجرد كلام لم يرتق للعروض الرسمية.

يتبقى لـ(باتريس) كارتيرون راتب هذا الشهر فقط، وكان من المفترض أن يحصل عليه قبل العيد وتأجل لما بعد إجازة العيد لعدم وجود سيولة. لقد تقاضى راتب شهر ونصف مقدما عند التعاقد".

وعن شكوى جايمي باتشيكو، المدرب الأسبق للفريق، ضد النادي أوضح "تحدثنا معه ومع وكيل أعماله، والأمر سينتهي بشكل ودي".

وتحدث عن إيقاف إمام عاشور لاعب الفريق قائلا:"أزمة كبيرة بيننا وبين اتحاد الكرة، أحدث فجوة بين إدارة النادي واتحاد الكرة. الله أعلم ماذا حدث بشكوى أو استئناف الزمالك، هل أخفاها اتحاد الكرة. قيل إن الاستئناف لم يصل، هذا نوع من الإساءة لإدارة الزمالك، وبالتالي أصبحت مشكلة. لذا تقدم نادي الزمالك ببلاغ لنيابة وسط القاهرة ضد الواقعة، ولم يتحقق في البلاغ وبالتالي عقوبة إمام عاشور مستمرة. كان من المفترض أن يحل اتحاد الكرة الموضوع، ولكن لم يحدث شيء".

وأردف "بكل أسف عندما وصل الاستئناف الأول بنفس شروط الاستئناف الثاني للجنة التظلمات، فوجئنا باتخاذ نفس العقوبة. اتحاد الكرة يفعل ما يريده ضد الزمالك وهناك تعسف ضد لاعبي الزمالك. على الجانب الآخر للنادي المنافس، يتم التحقيق ويتم البت في الموضوع والحصول على براءة خلال 24 ساعة، بينما لا يتم التعامل مع الزمالك بشكل مختلف والكيل بمكيالين، هذا ما يغضب الزمالك وجماهيره".

وعن شكوى محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق قال:"بالطبع إدارة الزمالك متضامنة مع اللاعب وحزينة من تصرف اتحاد الكرة تجاه شيكابالا. في العالم كله عندما تحدث هتافات عنصرية، يتم إيقاف المباراة ولا تستكمل بل تستكمل في وقت آخر، لكن فوجئنا أن شيكابالا رغم الهتافات ضده ومن أشخاص معروفين رصدتهم الكاميرات، عوقب بـ50 ألف جنيه غرامة بخلاف الإيقاف مباراتين. إدارة الزمالك ترى ذلك تعسفا ضد النادي ولاعبيه. لدينا أمل أن الشكوى التي يتقدم بها شيكابالا أن تسفر عن جديد، هناك تضامن من بعض المحامين معه".

وواصل "كلنا سمعنا تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، لم يحلل أحد تصريحاته، لقد تجاوز ضد الحكام، ومع ذلك حصل على البراءة. لذا نسأل، لماذا الكيل بمكيالين؟ واقعة إمام عاشور، قد يكون الفيديو مفبركا، أليس هذا وارد؟ لماذا لم يتم التحقيق؟ لا أجد تفسيرا للكيل بمكيالين، الأمر متروك لجماهير الكرة لكي تحدد وتعرف".

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري مبتعدا بسبع نقاط عن الأهلي الوصيف وللأخير 3 لقاءات مؤجلة.

ويستضيف الزمالك فريق طلائع الجيش يوم الخميس في الجولة 23 من الدوري.