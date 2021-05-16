رومانو: ويليان سيترك أرسنال

قال فابريزيو رومانو صحفي شبكة سكاي سبورتس والموثوق في أخبار انتقالات اللاعبين إن ويليان البرازيلي سيرحل عن أرسنال في الصيف المقبل.

ويليان النادي : أرسنال أرسنال

وكتب رومانو في تويتر "بعد ديفيد لويز، ويليان سيرحل عن أرسنال في الصيف".

وأضاف "هناك اهتمام من أندية أوروبية وأمريكية، إنتر ميامي أراده في الصيف الماضي. أرسنال ينتظر عروضا رسمية".

وانضم الجناح ويليان إلى أرسنال في أغسطس الماضي مجانا بعد رحيله عن تشيلسي.

After David Luiz, also Willian is expected to leave Arsenal this summer. ⚪️ 🔴 #AFC There’s interest from European clubs and from MLS - Inter Miami wanted him last summer. Arsenal are waiting for official bids. 🇧🇷 #Willian #transfers — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 16, 2021

شارك مع الفريق في 37 مباراة وسجل هدفا وأرسل 7 تمريرات حاسمة.

توج مع أرسنال بكأس الدرع الخيرية وفاز مع تشيلسي بخمسة ألقاب.

وفاز مع البرازيل بكوبا أمريكا في 2019.

ويمتد عقد ويليان، لاعب أنجي وشاختار دونتسك وكورينثيانز السابق، إلى 2023.

وتقدر قيمته السوقية بـ12 مليون يورو.