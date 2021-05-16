رومانو: ويليان سيترك أرسنال
الأحد، 16 مايو 2021 - 13:08
كتب : FilGoal
قال فابريزيو رومانو صحفي شبكة سكاي سبورتس والموثوق في أخبار انتقالات اللاعبين إن ويليان البرازيلي سيرحل عن أرسنال في الصيف المقبل.
وكتب رومانو في تويتر "بعد ديفيد لويز، ويليان سيرحل عن أرسنال في الصيف".
وأضاف "هناك اهتمام من أندية أوروبية وأمريكية، إنتر ميامي أراده في الصيف الماضي. أرسنال ينتظر عروضا رسمية".
وانضم الجناح ويليان إلى أرسنال في أغسطس الماضي مجانا بعد رحيله عن تشيلسي.
After David Luiz, also Willian is expected to leave Arsenal this summer. ⚪️ 🔴 #AFC
There’s interest from European clubs and from MLS - Inter Miami wanted him last summer. Arsenal are waiting for official bids. 🇧🇷 #Willian #transfers— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 16, 2021
شارك مع الفريق في 37 مباراة وسجل هدفا وأرسل 7 تمريرات حاسمة.
توج مع أرسنال بكأس الدرع الخيرية وفاز مع تشيلسي بخمسة ألقاب.
وفاز مع البرازيل بكوبا أمريكا في 2019.
ويمتد عقد ويليان، لاعب أنجي وشاختار دونتسك وكورينثيانز السابق، إلى 2023.
وتقدر قيمته السوقية بـ12 مليون يورو.