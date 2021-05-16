رومانو: ويليان سيترك أرسنال

الأحد، 16 مايو 2021 - 13:08

كتب : FilGoal

ويليان

قال فابريزيو رومانو صحفي شبكة سكاي سبورتس والموثوق في أخبار انتقالات اللاعبين إن ويليان البرازيلي سيرحل عن أرسنال في الصيف المقبل.

ويليان

النادي : أرسنال

أرسنال

وكتب رومانو في تويتر "بعد ديفيد لويز، ويليان سيرحل عن أرسنال في الصيف".

وأضاف "هناك اهتمام من أندية أوروبية وأمريكية، إنتر ميامي أراده في الصيف الماضي. أرسنال ينتظر عروضا رسمية".

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وانضم الجناح ويليان إلى أرسنال في أغسطس الماضي مجانا بعد رحيله عن تشيلسي.

شارك مع الفريق في 37 مباراة وسجل هدفا وأرسل 7 تمريرات حاسمة.

توج مع أرسنال بكأس الدرع الخيرية وفاز مع تشيلسي بخمسة ألقاب.

وفاز مع البرازيل بكوبا أمريكا في 2019.

ويمتد عقد ويليان، لاعب أنجي وشاختار دونتسك وكورينثيانز السابق، إلى 2023.

وتقدر قيمته السوقية بـ12 مليون يورو.

أرسنال ويليان
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