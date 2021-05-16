بسبب كورونا؟ انسحاب كوريا الشمالية من تصفيات المونديال

الأحد، 16 مايو 2021 - 12:55

كتب : FilGoal

كوريا الشمالية

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في بيان اليوم الأحد انسحاب كوريا الشمالية من التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ولم توضح كوريا الشمالية سبب قرارها بينما قالت تقارير كورية جنوبية إن السبب هو تفشي فيروس كورونا.

ولم تجر مباريات في التصفيات الآسيوية منذ نوفمبر 2019، وستستكمل في يونيو المقبل.

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وتحتل كوريا الشمالية المركز الرابع في ترتيب المجموعة الثامنة في التصفيات، متساوية بثماني نقاط مع كوريا الجنوبية ولبنان وتتصدر تركمنستان برصيد 9 نقاط وتتذيل سريلانكا بلا رصيد.

ويتأهل بطل المجموعة إلى المرحلة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال وقد يلحق به الوصيف إن كان ضمن أفضل 5 وصفاء في المجموعات الثماني.

وقال الاتحاد الآسيوي إنه سيرجع للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لحسم موقف المجموعة بعد انسحاب كوريا الشمالية.

وانسحب كوريا الشمالية في وقت سابق من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية التي تجري في يوليو المقبل في اليابان.

كوريا الشمالية تصفيات المونديال
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