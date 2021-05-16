بعد يومين من إصدار ألبومه.. نجم راب أمريكي يقود فريقا روانديا في بطولة إفريقيا للسلة

بعد يومين فقط من إصدار ألبومه السادس The Off-Season، لن يكون نجم موسيقى الراب الأمريكي جاي كول على موعد مع حفلات ترويج الألبوم كما هو المعتاد، بل سيكون ضمن قائمة فريق رواندا باتريوتس في في بطولة إفريقيا لكرة السلة للأندية برعاية NBA، والتي ستقام في العاصمة الرواندية كيجالي.

النجم الشهير الذي حقق نجاحات عدة سواء كمغني أو كمنتج موسيقي، لعب كرة السلة في المدرسة الثانوية والجامعة، وطالما حلم، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، بلعب كرة السلة بشكل احترافي.

وقالت هايدي ندايشيمي مدير العمليات بفريق رواندا باتريوتس: جاي كول رام رائع، اخترناه لأنه ذكي جدا في الملعب ولديه تاريخ من اللعب، ويضيف الكثير للفريق".

وتنطلق البطولة اليوم الأحد، بمقابلة بين باتريوتس وريفرز هوبرز النيجيري.

حب صاحب الـ 36 عاما لكرة السلة أمر معروف لمتابعيه، حيث صرح كول لـ Sports Illustrated في 2013: "كنت خائفا من أن يتم قبولي في فريق الجامعة حتى لا أخسر أسلوب حياتي هناك، أحب الموسيقى وكنت أريد أن أكون مغني راب، قبولي في الفريق كان سيعني تدربي 3 مرات يوميا والاستيقاظ في السادسة صباحا".

ويرتبط كول بصداقات عديدة بلاعبي دوري كرة السلة المحترفين الأمريكي، ربما أبرزها وأشهرها مع دينيس سميث جونيور لاعب نيويورك نيكس.

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ويشارك الزمالك ضمن 12 ناديا في النسخة الأولى من البطولة الإفريقية تحت رعاية NBA.

وتقام البطولة في رواندا بمشاركة 12 فريقا إفريقيًا من 26 مباراة داخل فقاعة صحية منعًا لتفشي فيروس كورونا بين المشاركين في الفترة من 16 إلى 30 مايو.

ويقع الزمالك بجوار أندية داون السنغالي والمجمع البترولي الجزائري وفيروفيارو الموزمبيقي.