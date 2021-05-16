بيرلو: ربما لأول مرة رونالدو لا ينزعج من استبداله

قال أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس إن كريستيانو رونالدو نجم الفريق لم يكن منزعجا من استبداله أمام إنتر ميلان يوم السبت في لقاء حسمه الأول بنتيجة 3-2 في الجولة 37 من الدوري الإيطالي.

رونالدو كان صاحب الهدف الأول في المباراة التي تغلب فيها ناديه على بطل الدوري، وغادر الملعب في الدقيقة 70 ليحل ألفارو موراتا بدلا منه والنتيجة تقدم يوفنتوس 2-1.

وصرح بيرلو لقناة Sky Italia "أعتقد كانت المرة الأولى التي يسعد فيها رونالدو باستبداله".

وأضاف "كنا منقوصين، كان ليلاحق أشباحا (يقصد يتعب من الضغط على المنافس). كان سعيدا ومبتسما في غرفة الملابس".

ورفض بيرلو الحديث عن الموسم المقبل مع الفريق مشيرا "لم أفكر في المستقبل، كنت مركزا فقط على لقاء اليوم. سنتحدث لاحقا عن المستقبل".

فوز يوفنتوس ارتقى به للمركز الرابع في ترتيب الدوري مبتعدا بنقطتين عن نابولي الخامس وسيلعب الأخير ضد فيورنتينا يوم الأحد.

ويسعى يوفنتوس لضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا باحتلال إحدى المراكز الأربعة الأولى في الدوري.

وسيحل الفريق ضيفا على بولونيا في الجولة الأخيرة.