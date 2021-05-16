بوجبا مازحا: كانتي ذكي مخادع.. لكنه أكثر لاعب محبوب في التاريخ

أشاد بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد بمواطنه الفرنسي نجولو كانتي لاعب تشيلسي، مشددا أنه يتمتع بصفات شخصية تجعل أي شخص يحبه.

وقال بوجبا مازحا في حواره مع beIN Sports:"كانتي يخادع، يخادع كثيرا. في ألعاب الورق، الألعاب اللوحية. صراحة، أقول الحقيقة، يخادع".

وواصل لاعب وسط يوفنتوس السابق "يقول لا يخادع، لكنه يفعل. شخص ذكي، نجولو. لكن لا مشكلة، عليك أن تحبه".

واستمر "إنه أكثر لاعب محبوب في تاريخ الكرة. عليك أن تحبه، لا يمكنك أن تكرهه، لا يمكن. متواضع، طيب القلب، محترف. لا يشكو أبدا، يعمل دائما. لديه كل شيء. لديه تكنيك جيد، مميز في التمرير، ويكون في كل أرجاء الملعب".

وأتم "يظهر فجأة دون أن تراه، ثم يختفي! يحصل على الكرة، يجيد اللمسة الأخيرة. يكون في كل مكان. أن يكون في فريقك، ماذا تريد أكثر من ذلك؟".

بوجبا وكانتي توجا معا بكأس العالم 2018 حين فازت فرنسا في النهائي على كرواتيا بنتيجة 4-2.

ويتطلعان للتتويج بيورو 2020 التي تنطلق الشهر المقبل.

وتلعب فرنسا في المجموعة السادسة النارية ضد ألمانيا والمجر والبرتغال حاملة اللقب.