ليكيب: باريس يريد ليفاندوفسكي إذا فقد مبابي

الأحد، 16 مايو 2021 - 10:11

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي

قالت صحيفة ليكيب الفرنسية إن نادي باريس سان جيرمان يضع روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ هدفا في سوق الانتقالات.

وذلك إذا فقد الفريق نجمه الحالي كيليان مبابي.

حتى اللحظة، لم يجدد مبابي (22 عاما) عقده مع باريس والذي ينتهي في 2022.

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وتقول تقارير إن اللاعب قد يرحل في الصيف المقبل وأن الوجهة الأقرب هي ريال مدريد.

وفي تلك الحالة، سيتجه باريس للبحث عن بديل للمهاجم الفرنسي.

وليفاندوفسكي (32 عاما) لا يزال يمر بمستوى رائع، وصل يوم السبت لهدفه الأربعين في الموسم الحالي من الدوري الألماني.

وفاز ليفاندوفسكي في ديسمبر الماضي بجائزة أفضل لاعب في العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وهو ما يجعل بايرن متمسكا به لأقصى مدى وفقا لما ذكرته ليكيب.

وينتهي عقد ليفاندوفسكي مع الفريق البافاري في 2023.

ليفاندوفسكي باريس سان جيرمان
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