مواعيد مباريات اليوم 16 مايو 2021.. بيراميدز وليفربول والجولة قبل الأخيرة في إسبانيا وفرنسا
الأحد، 16 مايو 2021 - 10:01
كتب : FilGoal
يستضيف بيراميدز اليوم الأحد فريق إنيمبا النيجيري في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية وتنقل beIN 6 المباراة التي تنطلق 6 مساء.
وفي الدوري الإنجليزي يحل ليفربول ضيفا على وست بروميتش ألبيون (5:30 مساء - beIN 2 Premium).
وفي السادسة والنصف مساء تنطلق الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإسباني ويلعب المتصدر أتليتكو مدريد ضد أوساسونا (beIN 2) ويحل ريال مدريد ضيفا على أتلتيك بلباو (beIN 1) ويواجه برشلونة ضيفه سيلتا فيجو (beIN 1 Premium).
وفي التاسعة مساء تنطلق الجولة قبل الأخيرة من الدوري الفرنسي ويلعب المتصدر ليل ضد سانت ايتيان (beIN 2) ويواجه باريس سان جيرمان فريق ريمس (beIN 1 Premium).
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