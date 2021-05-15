الأخضر لم ينتصر في الدور الثاني.. الاتحاد يتعادل مع طلائع الجيش

السبت، 15 مايو 2021 - 23:05

كتب : FilGoal

روماريو ويليامز لاعب الاتحاد السكندري ضد طلائع الجيش

تعادل الاتحاد السكندري مع طلائع الجيش بهدف لكل فريق في المباراة التي أُقيمت على ستاد الإسكندرية في الجولة 22 للدوري المصري.

تقدم ناصر منسي لطلائع الجيش في الدقيقة 43، وتعادل عبد الغني محمد للاتحاد في الدقيقة 74.

ووصل الاتحاد للنقطة رقم 31 ليحتل المركز السابع.

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فيما ارتفع رصيد طلائع الجيش للنقطة 27 ليحتل المركز الحادي عشر.

وبذلك يكون الاتحاد قد فشل في تحقيق أي انتصار منذ بداية الدور الثاني للدوري المصري.

حيث تعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين.

كما أوقف التعادل سلسلة انتصارات طلائع الجيش المتتالية في الدوري والتي وصلت لـ4 انتصارات.

وتواصلت عقدة الاتحاد بالنسبة لطلائع الجيش، الذي لم ينتصر عليه في أخر 4 مباريات، وبالتحديد منذ الفوز على الأخضر في الجولة 33 لموسم 2018-2019 برباعية دون رد.

وصف اللقاء

كاد الاتحاد أن يسجل في الدقيقة 10. عمار حمدي أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لتصل لـ محمد الصباحي الذي سدد بقوة لكنها اصطدمت بمدافعي طلائع الجيش ووصلت سهلة لـ محمد بسام.

بعدها بدقيقة أطلق روماريو ويليامز تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها بسام بنجاح.

ضغط الاتحاد تواصل وفي الدقيقة 13 وأرسل صبري رحيل عرضية من الجانب الأيسر حولها الصباحي برأسه لكنها مرت بجوار القائم الأيمن.

وسدد خالد الغندور كرة قوية أبعدها بسام في الدقيقة 19.

بعد فرص الاتحاد، انحصر اللعب في وسط الملعب دون أي محاولات خطيرة على المرمى من الفريقين.

وفي الدقيقة 43، سجل ناصر منسي هدف طلائع الجيش على عكس سير مجريات اللعب.

مهند لاشين أرسل عرضية من الجانب الأيسر لعمرو مرعي، ليمررها برأسه لمنسي الذي سدد مباشرة ومن منطقة الـ6 ياردات في المرمى بنجاح.

لكن الاتحاد أهدر فرصة التعادل بعدها بدقيقة.

كرة عرضية من عمار حمدي وصلت لخالد الغندور على حدود منطقة الـ6 ياردات، ليسدد مباشرة في المرمى لكن علي الفيل وضع قدمه ليبعد الكرة من الطريق للمرمى لينتهي بعدها الشوط الأول بتقدم طلائع الجيش.

مع بداية الشوط الثاني سدد ناصر منسي كرة من الجانب الأيسر مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 58 نفذ روماريو ويليامز ركلة حرة مباشرة تصدى لها محمد بسام.

وحاول مروان عطية وسدد من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 67 لكنها مرت بعيدا عن المرمى.

وأدرك عبد الغني محمد هدف التعادل للاتحاد في الدقيقة 74. هدف أُحتسب بعد تدخل من حكم الفيديو المساعد.

خالد الغندور مرر الكرة لعبد الغني محمد الذي سدد من منطقة الـ6 ياردات، لكن الهدف لم يحتسب بعدما رفع الحكم المساعد الراية.

لكن بعد العودة لحكم الفيديو المساعد تم احتساب الهدف ليتعادل الاتحاد.

وكاد محمد شحاتة أن يسجل الهدف الثاني لطلائع الجيش في الدقيقة 89، بعد تابع الكرة التي تصدى لها محمد صبحي لكن تسديدته اصطدمت بالقائم لينتهي اللقاء بالتعادل.

ويلعب الاتحاد في الجولة المقبلة ضد المصري، بينما يلعب طلائع الجيش ضد الزمالك.

الاتحاد السكندري طلائع الجيش في الدوري
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