العاصمة حمراء.. روما يحسم الدربي بثنائية في لاتسيو

السبت، 15 مايو 2021 - 22:51

كتب : FilGoal

لاعبو روما يحتفلون بهدف بيدرو في لاتسيو

حسم روما دربي العاصمة الإيطالية على حساب لاتسيو، في فوز معنوي للذئاب.

وفاز روما على لاتسيو بهدفين مقابل لا شيء على ملعب "أوليمبيكو"، ضمن مباريات الجولة الـ37 من الدوري الإيطالي.

سجل هينريك مخيتريان وبيدرو هدفا المباراة لصالح روما.

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فوز روما رفع رصيده إلى 61 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد لاتسيو عند 68 نقطة في المركز السادس.

وصف المباراة

لاتسيو كان البادئ بتشكيل الخطورة في الدقيقة السابعة ورأسية من سيناد لوليتش بجانب القائم بقليل.

واستمر لاتسيو في الضغط بتصويبة من لويس ألبيرتو في الدقيقة الـ19، لكن مانويل لاتزاري أنقذها.

لويس ألبيرتو سدد مجددا في الدقيقة الـ27، لكن الحارس حولها إلى ركنية.

وكان الظهور الأول لـ روما في الدقيقة الـ30 برأسية من إيدين دجيكو، مرت بجانب القائم.

ميلينكوفيتش سافيتش رد بتصويبتين لـ لاتسيو في الدقيقتين الـ35 والـ39، لكن الأولى كانت عالية، والثانية أنقذها الحارس.

ثم جاء الهدف الأول في الدقيقة الـ42. تمريرة من دجيكو إلى مخيتريان الذي سدد مباشرة في المرمى مسجلا الأول، لينتهي الشوط الأول بتقدم روما بهدف.

الشوط الثاني

روما كان أفضل بالشوط الثاني. بريان كريستانتي سدد في الدقيقة الـ57 من داخل منطقة الجزاء، لكن فوق المرمى.

ودجيكو سدد أيضا في الدقيقة الـ63 لكن بجانب المرمى.

لاتسيو كاد يدرك التعادل في الدقيقة الـ75 بعد تصويبة من تشيرو إيموبلي، لكن الحارس حولها إلى ركنية.

وجاء هدف الحسم في الدقيقة الـ78. من كريستانتي إلى بيدرو الذي سدد من خارج منطقة الجزاء في المرمى مسجلا الثاني.

وكاد روما يضيف الثالث في الدقيقة الـ81. عرضية من مخيتريان، قابلها البديل ماراش كامبولا برأسية بجانب القائم.

في المقابل، أهدر لوكاس ليفا فرصة الأول لـ لاتسيو في الدقيقة الـ83 برأسية بعد عرضية أندرياس بيريرا.

ودجيكو استمر في الإهدار بالدقيقة الـ90 من ركنية نفذها جونزالو فيلار، وقابلها دجيكو برأسية بجانب القائم، لينتهي اللقاء بفوز روما بهدفين.

فوز روما رفع رصيده إلى 61 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد لاتسيو عند 68 نقطة في المركز السادس.

دربي روما روما لاتسيو
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