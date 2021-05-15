بشكتاش بطلا للدوري التركي في سيناريو جنوني.. ومصطفى محمد يشارك في دوري الأبطال

فاز بشكتاش بلقب الدوري التركي، بانتصاره الصعب على مضيفه جوزتيبي بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة 40 للمسابقة.

فيما اكتفى جالاتاسراي الذي يضم في صفوفه مصطفى محمد، باحتلال المركز الثاني رغم تساويه في النقاط مع بشكتاش، بعد فوزه على مالاطيا سبور بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ورفع بشكتاش رصيده إلى 84 نقطة، وهو نفس رصيد جالاتاسراي، ومع تعادل الفريقين في المواجهات المباشرة، تم اللجوء لفارق الأهداف الإجمالي الذي صب في مصلحة بشكتاش.

ويمتلك بشكتاش فارق أهداف +45، في مقابل +44 لـ جالاتاسراي، مما أعطى الأفضلية لـ بشكتاش في سيناريو مثير.

وفي نفس الوقت، فاز فنربخشة بأعجوبة على قيصري سبور بهدفين مقابل هدف واحد، ليكتفي بالمركز الثالث برصيد 82 نقطة، إذ كان في حاجة إلى معجزة لحصد اللقب.

وبذلك حصد بشكتاش لقبه رقم 16 في الدوري التركي والأول له منذ 2017.

بينما تجمّد رصيد جالاتاسراي عند 22 لقبا، فيما يمتلك فنربخشة 19 لقبا.

مصطفى محمد

الأهم أن مصطفى محمد أنهى الموسم التركي بـ8 أهداف في 16 مباراة خاضها مع جالاتاسراي منذ انضمامه في يناير قادما من الزمالك على سبيل الإعارة.

وسيحصل مصطفى محمد في الموسم المقبل على فرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا، إذ تأهل جالاتاسراي إلى الدور التمهيدي للمسابقة باحتلاله المركز الثاني.

إثارة نارية

أقيمت المباريات الثلاثة للجولة الأخيرة في نفس التوقيت، وكان جالاتاسراي فائزا باللقب لمدة 9 دقائق بين تقدمه في النتيجة بالشوط الثاني، وتسجيل بشكتاش هدفه الثاني.

مصطفى محمد لم يبدأ اللقاء أساسيا أمام مالاطيا سبور وظل على مقاعد البدلاء، بينما بدأ في المقابل مواطنه كريم حافظ كظهير أيسر في صفوف الخصم.

في الدقيقة التاسعة وضع بشكتاش يدا على اللقب بهدفٍ أول سجله الكرواتي المخضرم دوماجوي فيدا.

ثم تلقى فنربخشة ضربة قوية في الدقيقة 19 عندما اهتزت شباكه عن طريق بيدرو هنريكي، لتتضاءل آماله الضئيلة في الأساس أكثر فأكثر.

الوضع ازداد اشتعالا عندما أدرك جوزتيبي التعادل أمام بشكتاش وأعاد الأمور لنقطة الصفر في الدقيقة 25 بواسطة ألباسلان أوزترك.

لكن جالاتاسراي لم يستغل تلك النتيجة، وتأخر في النتيجة بحلول الدقيقة 39 بهدف سجله آدم بويوك لـ مالاطيا سبور.

دخول مصطفى محمد

مع بداية الشوط الثاني، أجرى المخضرم فاتح تريم 3 تغييرات، من ضمنها إقحام مصطفى محمد.

لكن جالاتاسراي كاد أن يتلقى هدفا صادما آخر في الدقيقة 47 بعد عرضية حافظ التي قابلها بنجامين تيتيه بتسديدة مرت بجوار القائم.

فنربخشة حصل على فرصة العودة بالمباراة في الدقيقة 54 عندما تحصل على ركلة جزاء، لكن خوسيه سوسا أهدرها.

وبالتزامن في مباراة جالاتاسراي، أدرك رفاق مصطفى محمد التعادل عن طريق خليل ديرفيشوجلو.

الإثارة وصلت إلى ذروتها بعد 7 دقائق عندما سجل جالاتاسراي هدفا ثانيا في الدقيقة 60، ليضع يدا على لقب الدوري وفقا للنتائج الأخرى.

لكن أحلام جالاتاسراي استمرت دقائق معدودة حتى عاد بشكتاش للتقدم في المباراة الأخرى بواسطة الجزائري رشيد غزال الذي سجل هدفا ثانيا من ركلة جزاء بالدقيقة 69.

جالاتاسراي في تلك اللحظة بات في حاجة إلى تسجيل 3 أهداف حتى يتوج باللقب.

مصطفى محمد ظهر في الدقيقة 86 بضربة رأسية صاروخية، لكن حارس مالاطيا أبعدها ببسالة.

هجمات جالاتاسراي تواصلت حتى سجل أوجولكان تشاجلايان هدفا ثالثا لـ جالاتاسراي بالدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، لكن ما تبقى من وقت لم يكن كافيا لتحقيق المعجزة.

بالتزامن حاول فنربخشة حفظ ماء وجهه، فسجل هدفين متأخرين في الوقت بدل الضائع ليخرج فائزا بدوره.

في النهاية حصد بشكتاش واحدا من أكثر ألقاب الدوري التركي إثارة على الإطلاق.