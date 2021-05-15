هدف +90 يكتب الفوز الأول لـ عظيمة.. مصر للمقاصة ينتصر على الجونة

بهدف +90، فاز مصر للمقاصة على الجونة وحقق الانتصار الأول تحت قيادة محمد عبد العظيم "عظيمة" في الدوري.

فاز مصر للمقاصة على الجونة بهدف مقابل لا شيء على ملعب المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري المصري.

سجل شيميلس بيكلي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ90 من عمر اللقاء.

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شيميلس بيكلي شارك بديلا في الدقيقة الـ68 على حساب صلاح عاشور.

وفي الدقيقة الـ90، سجل النجم الإثيوبي هدف فوز فريقه. انطلاقة من أحمد عادل "ميسي" على الجهة اليسرى، ثم تمريرة إلى باسم مرسي الذي مهد الكرة إلى شيميلس بيكلي، وبيكلي سدد في المقص مسجلا هدف الفوز.

ويعد الفوز هو الأول لمصر للمقاصة في الدوري منذ رحيل إيهاب جلال وتولي عظيمة المهمة في مباراته السادسة بعد هزيمتين وثلاثة تعادلات.

على الجانب الآخر، استمر غياب الفوز عن الجونة للمباراة الخامسة على التوالي، ومنذ الفوز على إنبي يوم 16 أبريل الماضي في الدوري.

الفوز رفع رصيد مصر للمقاصة للنقطة الـ30 مرتقيا للمركز الثامن، فيما تجمد رصيد الجونة عند 26 نقطة في المركز الـ13.