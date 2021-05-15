مباشر يوم الحسم في تركيا - جالاتاسراي (0) (0) مالاطيا.. جوزتيبي (0) (1) بشكتاش

يقدّم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة لمباريات الجولة الأخيرة من الدوري التركي مع منافسة ثلاثية على اللقب بين بشكتاش وجالاتاسراي وفنربخشة.

ويتواجد مصطفى محمد على مقاعد بدلاء جالاتاسراي في انتظار مشاركته بالشوط الثاني أمام يني مالاطيا سبور الذي يلعب فيه كريم حافظ أساسيًا.

يمكنكم متابعة نتيجة مباراة جالاتاسراي أول بأول من هــــنـــــا

ويمكنك متابعة نتيجة مباراة جوزتيبي وبشكتاش من هـــــنــــــا

كما يمكنك متابعة نتيجة مباراة قيصري سبور وفنربخشة من هــــنــــا

**للتعرف على موقف الفرق الثلاثة وحظوظهم في التتويج قبل انطلاق الجولة الأخيرة انتقل إلى أسفل.

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جالاتاسراي x مالاطيا سبور

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

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جوزتيبي x بشكتاش

ق.9 جووول أول لـ بشكتاش بواسطة الكرواتي دوماجوي فيدا

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

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قيصري سبور x فنربخشة

ق.19 جوووول أول لـ قيصري سبور بواسطة بيدرو هنريكي يُبعد فنربخشة عن المنافسة

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

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موقف الفرق:

1- بشكتاش (81 نقطة)

2- جالاتاسراي (81 نقطة)

3- فنربخشة (79 نقطة)

**في حال تعادل فريقين أو أكثر في النقاط، يتم اللجوء إلى نقاط المواجهة المباشرة، ثم الأهداف المُسجلة في المواجهات المباشرة، ثم فارق الأهداف الإجمالي، ثم الأهداف المسجلة إجمالا.

**بشكتاش وجالاتاسراي متعادلان في نقاط المواجهات المباشرة وفي الأهداف المُسجلة بالمواجهات المباشرة، مما سيجعل فارق الأهداف الإجمالي هو الحاسم إذا تعادل الفريقان في النقاط بنهاية الجولة.

**فارق الأهداف لصالح بشكتاش بواقع +44، و+42 لـ جالاتاسراي قبل بداية المباريات.

**لو فاز بشكتاش في مباراته، سيكون على جالاتاسراي أن يفوز أيضا وبنتيجة تسمح له بتخطي فارق أهداف بشكتاش حتى يتوج بالدوري.

**لو تعادل جالاتاسراي، فسيحتاج إلى خسارة بشكتاش حتى يفوز بالدوري التركي.

**لو خسر جالاتاسراي، فسيحتاج إلى خسارة بشكتاش بنتيجة أكبر حتى يكون فارق الأهداف لصالحه + تعادل أو خسارة فنربخشة في مباراته أمام قيصري سبور.

**في حال تعادل بشكتاش وتعادل جالاتاسراي، وفوز فنربخشة، سيتعادل الفرق الثلاثة في النقاط، وقتها يتم النظر إلى المواجهات المباشرة بينهم والتي هي كالآتي:

1- جالاتاسراي (7 نقاط، سجل 4 واستقبل 3)

2- بشكتاش (7 نقاط، سجل 8 واستقبل 8)

3- فنربخشة (نقطتان، سجل 3 واستقبل 5)

في تلك الحالة سيفوز جالاتاسراي باللقب لأنه يتفوق على بشكتاش في فارق الأهداف بالمواجهات المباشرة.

**ملاحظة أخيرة: الحسابات المُعقّدة أصابتك بالدوار؟ حسنًا، الآن حان وقت الاستمتاع بإثارة آخر 90 دقيقة في الموسم التركي المشتعل.