عارضة قاتلة تخلع القلوب.. سموحة وكليوباترا ملوك التعادلات في الدوري

تعادل سيراميكا كليوباترا أمام ضيفه سموحة بهدفٍ لكل فريق في استاد السويس الجديد، بالجولة 22 من الدوري المصري.

رجب نبيل تقدّم لـ سموحة مبكرا، لكن أحمد ياسر ريان أدرك التعادل لـ سيراميكا كليوباترا في نهاية الشوط الأول.

ليرفع سموحة رصيده إلى 32 نقطة في المركز الخامس، فيما رفع سيراميكا كليوباترا رصيده إلى 31 نقطة في المركز السادس.

وبالتالي يتعادل الفريقان مجددا بعد أن كانت نتيجة 0-0 هي الحاكمة في مواجهة الدور الأول.

في الواقع، فالفريقان هما ملوك التعادلات هذا الموسم بالدوري المصري.

سموحة بـ14 مباراة هو الأكثر تحقيقا للتعادلات هذا الموسم، ومن خلفه يأتي سيراميكا كليوباترا وبيراميدز بـ10 تعادلات.

وأبقى ضياء السيد المدير الفني لـ سيراميكا كليوباترا على سجله خاليا من الهزائم في 4 مباريات مع فريقه، إذ فاز مرة وتعادل 3 مرات.

شوط ناري

سموحة دخل المباراة بقوة، فكاد محمود كناريا أن يفتتح التسجيل برأسية قوية في الدقيقة 12، لكن عامر عامر تألق وأبعد الخطر.

الهدف لم يتأخر كثيرا، وسجله القائد رجب نبيل بضربة رأسية في الدقيقة 13 من ركلة ركنية نفذها شريف رضا.

ليرفع رجب نبيل رصيده إلى 3 أهداف في الدوري المصري هذا الموسم.

التهديد الأول لـ سيراميكا كليوباترا حل في الدقيقة 17 عندما كاد أحمد محسن أن يسجل هدفا رائعا من ضربة خلفية، لكنها مرت أعلى عارضة الهاني سليمان.

مصطفى فتحي من جانبه ظهر في الدقيقة 33 بانطلاقة رائعة وتمريرة بوجه القدم الخارجي نحو محمد نادي الذي أهدر انفرادا صريحا وأضاع هدية الجناح الدولي المصري.

وفي الدقيقة 40 أدرك أحمد ياسر ريان التعادل بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تقدير سيئ لـ شريف رضا في إبعاد الكرة.

ليرفع ريان رصيده إلى 11 هدفا في الدوري المصري هذا الموسم، منها 3 أهداف في آخر مباراتين.

ليتصدر ريان قائمة هدافي الدوري المصري بالتساوي مع المغربي أشرف بنشرقي نجم الزمالك، ويفض الشراكة مع الثنائي أحمد سمير وعمر كمال صاحبي الـ10 أهداف.

وشوط هادئ

الشوط الثاني كان مخالفا تماما لسابقه، ولم يشهد الكثير من الفرص الحقيقية.

أحمد سامي المدير الفني لـ سموحة أجرى تغييرا مع بدايته بإقحام أحمد حمص وديريك نيسيبامبي بدلا من حليمو ونادي.

في المقابل دفع ضياء السيد مع تقدم الشوط الثاني بالثنائي شريف دابو ومحمود نبيل بدلا من محمد مسعد وصالح جمعة.

ونهاية مثيرة

في الدقيقة 86 أجرى ضياء السيد تغييره الأخيرين بإقحام أحمد غنيم ورجب عمران بدلا من ريان وميدو جابر، ولم يكن يعرف أن هذا الثنائي الذي دخل الملعب لتوه سيكون مسؤولا عن لقطة المباراة.

ففي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع انطلق عمران من الجهة اليمنى، وأرسل عرضية رائعة إلى غنيم الذي انفرد تماما بالمرمى وأطلق قذيفة صاروخية ارتدت من عارضة الهاني سليمان وهبطت أمام خط المرمى، ليحاول غنيم متابعتها برأسية جديدة لكنها علت العارضة.

لتضيع على سيراميكا كليوباترا فرصة خطف الانتصار.