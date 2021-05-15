مدرب المصري لـ في الجول: هدفنا إنهاء الدوري في مركز متقدم.. وهذا معيار اختيار اللاعبين

السبت، 15 مايو 2021 - 18:52

كتب : أيمن عيد

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أكد محمد عبد الكريم مدرب النادي المصري أن الجهاز الفني للفريق يتطلع لإنهاء الدوري في مركز متقدم، موضحا معيار اختيار اللاعبين في التشكيل الأساسي للفريق.

وفاز المصري على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف في الجولة 22 للدوري.

وقال محمد عبد الكريم لـFilGoal.com: "غزل المحلة فريق محترم ولديه عناصر جيدة لكن المصرى قدم مباراة رائعة واعناصر الفريق نفذوا تعليمات الجهاز الفني بإغلاق المساحات على جميع مفاتيح اللعب وأشكرهم على ما قدموه".

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وأضاف "الجهاز الفني نجح بعد مباراة مصر المقاصة فى إخراج اللاعبين من حالتهم وتجهيزهم لمباراة المحلة خاصة وأننا افتقدنا لـ3 لاعبين لكن طريقة عمل الجهاز الفنى تعتمد على تجهيز جميع اللاعبين على نفس المستوى لذلك ظهرنا بشكل جيد".

وتابع "فخورون بمجموعة اللاعبين المتواجدين معنا، على جماهير الفريق أن تسعد بوجود هؤلاء اللاعبين لأننا نعمل على تحسين وتطوير الأداء بشكل مستمر، نتقبل ونحترم رأي الجماهير فى أي موقف ونحترم النقد البناء".

واستمر "كازادي كاسونجو لاعب دولي ومحمد عنتر لاعب موهوب وظهورهما بمستوى جيد أمام غزل المحلة دليل على الجهد المبذول من جانبهما".

وواصل "لا نختار إلا من ينفذ التعليمات ويلتزم بها ويجتهد في التدريب، كما أننا على دراية كاملة بجميع شؤون الفريق ونتطلع لتطوير أداء الفريق في الفترة المقبلة".

وأتم "نتطلع لأن نختتم الدوري في مركز متقدم ونواصل تحقيق النتائج التي ترضي طموح جماهير المصري".

ويحتل المصري المركز الثالث في الدوري برصيد 36 نقطة من 22 مباراة.

المصري في الدوري
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