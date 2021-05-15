تشكيل جالاتاسراي – مصطفى محمد احتياطي في جولة المصير

أعلن فاتح تريم المدير الفني لـ جالاتاسراي، عن تشكيل فريقه لمواجهة مالاطيا سبور في الجولة الأخيرة من الدوري التركي.

ويتواجد مصطفى محمد على مقاعد البدلاء رغم عدم تواجد راداميل فالكاو في القائمة.

ويدفع تريم بالهولندي ريان بابل والتركي خليل إبراهيم ديريشوجلو في خط الهجوم، كما يبدأ بالقائد أردا توران.

ويشارك المصري الآخر كريم حافظ أساسيًا في مركز الظهير الأيسر بفريق مالاطيا سبور.

ويحتل جالاتاسراي المركز الثاني في الدوري التركي برصيد 81 نقطة، بفارق الأهداف عن بشكتاش المتصدر.

تشكيل جالاتاسراي:

حراسة المرمى: فيرناندو موسليرا

الدفاع: دياندري يدلين – ريان دونك – ماركاو – مارسيلو ساراتشي

الوسط: تايلان أنتاليالي – جيدسون فيرنانديش – إيمري أكبابا

الهجوم: أردا توران – ريان بابل – خليل إبراهيم ديفريشوجلو