كلويفرت يعوض هيدينك المصاب بـ كورونا مؤقتا ويتولى تدريب كوراساو

السبت، 15 مايو 2021 - 18:30

كتب : FilGoal

باتريك كلويفرت مديرا لقطاع الشباب "لا ماسيا" في برشلونة

تولى الهولندي باتريك كلويفرت مهمة المدير الفني لمنتخب كوراساو بشكلٍ مؤقت، بعد إصابة مواطنه جوس هيدينك بفيروس كورونا.

كلويفرت الذي يشغل منصب مدير قطاعات الناشئين في نادي برشلونة، حصل على إذنٍ من الرئيس جوان لابورتا بتدريب كوراساو بشكلٍ مؤقت لحين تعافي هيدينك.

ويتولى كلويفرت تدريب كوراساو في مباراتين بكأس العالم لقارة أمريكا الشمالية الشهر المقبل.

وتلعب كوراساو أمام جزر العذراء يوم 6 يونيو، ثم تواجه جواتيمالا يوم 9 يونيو، ضمن منافسات المجموعة الثالثة للدور الأول في التصفيات.

وتتصدر كوراساو مجموعتها برصيد 6 نقاط، والفوز في المباراتين سيضمن لها التأهل إلى الدور الثاني حيث ستواجه بطل المجموعة الرابعة (جمهورية الدومينيكان أو بنما أو باربادوس) في مواجهتي ذهاب وإياب، والمنتصر يعبر إلى الدور النهائي للتصفيات.

وسبق لـ كلويفرت تدريب كوراساو بين 2015 و2016، وحقق معه 3 انتصارات وتعادلين و3 هزائم في 8 مباريات.

وكلويفرت مولود في هولندا لأب من سورينام وأم من كوراساو التي تعد مستعمرة هولندية حتى اللحظة.

وتولى هيدينك (74 عاما) تدريب كوراساو في أغسطس 2020، ويُنتَظَر أن يعود لقيادة المنتخب في منافسات الكأس الذهبية بشهر يوليو المقبل.

ولعب كلويفرت تحت قيادة هيدينك في منتخب هولندا خلال كأس العالم 1998، والآن يعوضه مؤقتا في مهمة لأجل بلاده الأصلية.

كلويفرت
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر يوم الحسم في تركيا - جالاتاسراي (0) (0) مالاطيا.. جوزتيبي (0) بشكتاش 14 دقيقة | أوروبا
عارضة قاتلة تخلع القلوب.. سموحة وكليوباترا ملوك التعادلات في الدوري 29 دقيقة | الدوري المصري
مدرب المصري لـ في الجول: هدفنا إنهاء الدوري في مركز متقدم.. وهذا معيار اختيار اللاعبين 48 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في الدوري - مصر للمقاصة (0)-(0) الجونة.. بداية المباراة 51 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – مصر تستضيف النسخة الأولى لـ دوري أبطال إفريقيا للسيدات ساعة | إفريقيا
تشكيل جالاتاسراي – مصطفى محمد احتياطي في جولة المصير ساعة | أوروبا
كلويفرت يعوض هيدينك المصاب بـ كورونا مؤقتا ويتولى تدريب كوراساو ساعة | أمريكا
مؤتمر مدرب إنيمبا: سنحاول العودة لمنصات التتويج.. وبيراميدز فريق مليء بالنجوم الدوليين ساعة | الكونفدرالية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عضو منظمة يهودية بريطانية يكشف رد أرسنال بسبب اعتراضه على تضامن النني مع فلسطين 2 انتهت في إنجلترا – مانشستر يونايتد (2)-(4) ليفربول.. فوز عريض للحُمر 3 القائد صلاح يفض مظاهرات أولد ترافورد.. ليفربول ينتصر على يونايتد برباعية 4 الكشف عن التشخيص المبدئي لإصابة مصطفى محمد
قد ينال إعجابك