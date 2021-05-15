كلويفرت يعوض هيدينك المصاب بـ كورونا مؤقتا ويتولى تدريب كوراساو

تولى الهولندي باتريك كلويفرت مهمة المدير الفني لمنتخب كوراساو بشكلٍ مؤقت، بعد إصابة مواطنه جوس هيدينك بفيروس كورونا.

كلويفرت الذي يشغل منصب مدير قطاعات الناشئين في نادي برشلونة، حصل على إذنٍ من الرئيس جوان لابورتا بتدريب كوراساو بشكلٍ مؤقت لحين تعافي هيدينك.

ويتولى كلويفرت تدريب كوراساو في مباراتين بكأس العالم لقارة أمريكا الشمالية الشهر المقبل.

وتلعب كوراساو أمام جزر العذراء يوم 6 يونيو، ثم تواجه جواتيمالا يوم 9 يونيو، ضمن منافسات المجموعة الثالثة للدور الأول في التصفيات.

وتتصدر كوراساو مجموعتها برصيد 6 نقاط، والفوز في المباراتين سيضمن لها التأهل إلى الدور الثاني حيث ستواجه بطل المجموعة الرابعة (جمهورية الدومينيكان أو بنما أو باربادوس) في مواجهتي ذهاب وإياب، والمنتصر يعبر إلى الدور النهائي للتصفيات.

وسبق لـ كلويفرت تدريب كوراساو بين 2015 و2016، وحقق معه 3 انتصارات وتعادلين و3 هزائم في 8 مباريات.

وكلويفرت مولود في هولندا لأب من سورينام وأم من كوراساو التي تعد مستعمرة هولندية حتى اللحظة.

وتولى هيدينك (74 عاما) تدريب كوراساو في أغسطس 2020، ويُنتَظَر أن يعود لقيادة المنتخب في منافسات الكأس الذهبية بشهر يوليو المقبل.

ولعب كلويفرت تحت قيادة هيدينك في منتخب هولندا خلال كأس العالم 1998، والآن يعوضه مؤقتا في مهمة لأجل بلاده الأصلية.