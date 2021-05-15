ليفاندوفسكي يجلس على العرش مع مولر بعد تعادل بايرن مع فرايبورج

السبت، 15 مايو 2021 - 17:50

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ

تعادل بايرن ميونيخ مع فرايبورج بهدفين لكل فريق في المباراة التي أُقيمت على ملعب شفارزفالد، في الجولة 33 للدوري الألماني.

تقدم روبرت ليفاندوفسكي لبايرن ميونيخ في الدقيقة 26 من ركلة جزاء، وتعادل مانويل جولد لأصحاب الأرض في الدقيقة 29.

وأعاد ليروي ساني التقدم مجددا لبايرن في الدقيقة 53، لكن كريستيان جينتر سجل هدف التعادل في الدقيقة 81، ليتقاسم الفريقين نقاط المباراة.

ووصل بايرن –الذي حسم اللقب رسميا- للنقطة 75.

أما فرايبورج فارتفع رصيده للنقطة 45 ليحتل المركز العاشر.

لكن الحدث الأبرز في اللقاء كان هدف ليفاندوفسكي الذي يعد رقم 40 له في الموسم الحالي للدوري الألماني.

لذلك حين احتفل ليفاندوفسكي بالهدف، أظهر المهاجم البولندي القميص الذي يرتديه ويحمل صورة جيرد مولر أسطورة كرة القدم الألمانية.

وصول ليفاندوفسكي لـ40 هدفا جعله يعادل الرقم القياسي المسجل باسم جيرد مولر هداف بايرن ميونيخ السابق في موسم 1971-1972، كأكثر من سجل أهدافا في موسم واحد بالدوري الألماني.

ويمتلك ليفاندوفسكي الفرصة للانفراد بالرقم القياسي، حال تسجيله لهدف في المباراة المقبلة ضد أوجسبورج التي ستلعب في الجولة الأخيرة للدوري الألماني.

كذلك أيضا، كتب هدف ليفاندوفسكي ما لم يحدث من قبل في الدوري الألماني.

إذ أصبح بايرن ميونيخ أول فريق يسجل في 34 مباراة متتالية خارج أرضه في الدوري الألماني.

ويلعب بايرن ميونيخ يوم السبت المقبل ضد أوجسبورج، بينما يلعب فرايبورج ضد إنتراخت فرانكفورت.

روبرت ليفاندوفسكي الدوري الألماني جيرد مولر
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