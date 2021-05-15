قائمة ريال مدريد – عودة مارسيلو وغياب كروس أمام أتليتك بلباو

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد عن قائمة فريقه لمواجهة أتليتك بلباو في ملعب سان ماميس بالجولة 37 للدوري الإسباني مساء الأحد.

وشهدت القائمة عودة مارسيلو بعد غيابه عن مباراة غرناطة الماضية.

فيما يغيب توني كروس المعزول منزليًا لمخالطته شخص مصاب بفيروس كورونا.

ويستمر تواجد الشابين ميجيل جوتييريز وأنطونيو بلانكو، فيما يبتعد عدد كبير من المصابين: سيرخيو راموس، ورافاييل فاران، وفيرلان ميندي، وداني كارباخال، ولوكاس فاسكيز.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 78 نقطة، بفارق نقطتين عن أتليتكو مدريد المتصدر.

قائمة ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – دييجو ألتوبي

الدفاع: إيدير ميليتاو – ناتشو فيرنانديز – ألفارو أودريوزولا – مارسيلو – ميجيل جوتييريز

الوسط: كاسيميرو – لوكا مودريتش – فيدي فالفيردي – إيسكو – أنطونيو بلانكو

الهجوم: كريم بنزيمة – إدين هازارد – فينيسيوس جونيور – رودريجو – ماركو أسينسيو – ماريانو دياز