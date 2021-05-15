للموسم الثالث على التوالي.. أتالانتا يعبر عقبة جنوى ويتأهل لدوري أبطال أوروبا

فاز أتالانتا على جنوى بنتيجة 4-3 في المباراة التي أُقيمت على ملعب لويجي فيراريس ضمن مباريات الجولة 37 للدوري الإيطالي.

الفوز ضمن لأتالانتا الصعود لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعدما وصل للنقطة 78، ليحتل بهم المركز الثاني خلف إنتر الذي حسم اللقب رسميا وجمع 88 نقطة من 36 مباراة.

ليتأهل أتالانتا لدوري أبطال أوروبا للموسم الثالث على التوالي.

أما جنوى فتجمد رصيده عند النقطة 39 ليحتل المركز الرابع عشر.

تقدم دوفان زاباتا لأتالانتا في الدقيقة 9، وأضاف روسلان مالينوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 26، وعزز روبين جوسينس النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 44.

وقلص إلدور شوموردوف الفارق لجنوى في الدقيقة 48، لكن ماريو باساليتش رد سريعا وسجل الرابع لأتالانتا في الدقيقة 51.

وأضاف جوردان بانديف الهدف الثاني لجنوى في الدقيقة 67 من ركلة جزاء.

وعاد شوموردوف وسجل الثالث في الدقيقة 84، لتنتهي المباراة بنتيجة 4-3 للفريق الضيف.

هدف دوفان المبكر جعله أفضل هداف أجنبي في تاريخ النادي بـ56 هدفا بالتساوي مع جيرمان دينيس.

أما مالينوفسكي فأصبح أول لاعب يُسهم في أهداف لأتالانتا في 10 مباريات متتالية في الدوري الإيطالي منذ موسم 2004-2005.

حيث سجل 6 أهداف وصنع 10 أهداف.

ويلعب أتالانتا في الجولة الأخيرة من الدوري ضد ميلان، بينما يلعب جنوى ضد كالياري.

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