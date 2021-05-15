التشكيل – كيبا يحرس مرمى تشيلسي.. وإهياناتشو يجاور فاردي في هجوم ليستر

السبت، 15 مايو 2021 - 17:25

كتب : FilGoal

كيبا - تشيلسي

أعلن توماس توخيل وبريندان رودجرز المديران الفنيان لـ تشيلسي وليستر سيتي، عن تشكيلي فريقيهما لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويعتمد الفريقان على طريقة 3-4-3، ويدفع توخيل بالإسباني كيبا أريزابالاجا في حراسة المرمى على حساب إدوارد ميندي.

كما يشارك المغربي حكيم زياش أساسيا مع إبقاء كاي هافيرتز وكريستيان بوليسيتش على مقاعد البدلاء.

في المقابل دفع روودجرز بـ جيمي فاردي وكليتشي إهياناتشو في الهجوم بجوار الإسباني أيوزي بيريز.

تشكيل تشيلسي:

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا

الدفاع: ريز جيمس - سيزار أزبيليكويتا – تياجو سيلفا – أنطونيو روديجير – ماركوس ألونسو

الوسط: نجولو كانتي – جورجينيو

الهجوم: حكيم زياش – تيمو فيرنر – ميسون ماونت

تشكيل ليستر سيتي:

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل

الدفاع: تيموثي كاستاني – تشالار سوينتشو – جوني إيفانز – ويزلي فوفانا – لوك توماس

الوسط: ويلفريد نديدي – يوري تيليمانس

الهجوم: أيوزي بيريز – كليتشي إهياناتشو – جيمي فاردي

تشيلسي ليستر سيتي في إنجلترا كأس إنجلترا
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